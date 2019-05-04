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18:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ковальчук: Слава Богу, что кто-то еще считает меня лучшим

БРНО (Чехия), 4 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук заявил, что не видел на трибунах арены в Брно баннер «Kovy is the best», но рад, что кто-то еще считает его лучшим.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России в субботу в Брно со счетом 1:3 уступила команде Финляндии в матче чешского этапа Евротура.

«Это часть рабочего процесса. Все только привыкают, потребуется время, чтобы мы нашли “химию”. Нужно больше работать. Думаю, все решила игра спецбригад, они реализовали три наших первых удаления в матче. И нужно перестать хватать глупые удаления. Если честно, не видел баннер “Kovy is the best” на трибунах, но слава Богу, еще есть такие, кто считает меня лучшим», — сказал Ковальчук журналистам.

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