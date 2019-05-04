Сборная Чехии по хоккею обыграла шведов во втором матче домашнего этапа Евротура
БРНО /Чехия/, 4 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии по хоккею победила команду Швеции во втором матче заключительного этапа Евротура, который проходит в чешском городе Брно.
БРНО /Чехия/, 4 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии по хоккею победила команду Швеции во втором матче заключительного этапа Евротура, который проходит в чешском городе Брно.
Шайбы забросили Дмитрий Яшкин (8-я минута), Ондржей Палат (58) и Якуб Ворачек (59).
В общем зачете Евротура сборная России занимает первое место (19 очков), опережая по результатам личных встреч команду Финляндии. Команда Чехии идет третьей, Швеции — четвертой (по 14 очков).
В заключительном туре 5 мая команда Чехии встретится со сборной России (начало — 19:00 мск), а шведы сыграют с финнами.
Российские хоккеисты стали победителями двух первых этапов Евротура, которые прошли в Хельсинки и в Москве. На шведском этапе россияне стали вторыми, уступив первое место чехам.
|Милош Ржига
|Рикард Гренборг
|Патрик Бартошак
|Хенрик Лундквист(Хенрик Лундквист, Хенрик Лундквист)
|07:04
|Дмитрий Яшкин(Давид Скленичка)
|09:24
|Антон Ландер
|15:12
|Лукаш Роусек
|17:29
|Радко Гудас
|17:41
|Дмитрий Яшкин
|17:41
|Патрик Хернквист
|25:11
|Маркус Крюгер
|30:13
|Йоаким Нюгорд
|57:53
|Ондржей Палат
|58:49
|Якуб Ворачек(Ян Рутта)
|6
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)