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22:33 (мск), источник: ТАСС

Сборная Чехии по хоккею обыграла шведов во втором матче домашнего этапа Евротура

БРНО /Чехия/, 4 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии по хоккею победила команду Швеции во втором матче заключительного этапа Евротура, который проходит в чешском городе Брно.

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Источник: Reuters

Шайбы забросили Дмитрий Яшкин (8-я минута), Ондржей Палат (58) и Якуб Ворачек (59).

В общем зачете Евротура сборная России занимает первое место (19 очков), опережая по результатам личных встреч команду Финляндии. Команда Чехии идет третьей, Швеции — четвертой (по 14 очков).

В заключительном туре 5 мая команда Чехии встретится со сборной России (начало — 19:00 мск), а шведы сыграют с финнами.

Российские хоккеисты стали победителями двух первых этапов Евротура, которые прошли в Хельсинки и в Москве. На шведском этапе россияне стали вторыми, уступив первое место чехам.

Чехия
3:0
1:0, 0:0, 2:0
Швеция
Хоккей, Еврохоккейтур, Чешские игры4.05.2019, 19:30 (МСК UTC+3)DRFG Arena, 7700 зрителей
Главные тренеры
Милош РжигаРикард Гренборг
Вратари
Патрик БартошакХенрик Лундквист(Хенрик Лундквист, Хенрик Лундквист)
1-й период
07:04Дмитрий Яшкин(Давид Скленичка)
09:24Антон Ландер
15:12Лукаш Роусек
17:29Радко Гудас
17:41Дмитрий Яшкин
17:41Патрик Хернквист
2-й период
25:11Маркус Крюгер
30:13Йоаким Нюгорд
3-й период
57:53Ондржей Палат
58:49Якуб Ворачек(Ян Рутта)
Статистика
6Штрафное время8
3Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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