Сборная России по хоккею досрочно выиграла Евротур сезона-2018/19

В воскресенье сборная Швеции обыграла команду Финляндии со счетом 2:1 в заключительном туре последнего этапа Евротура — Чешских игр. Этот результат гарантировал победу в турнире российской команде, которая свой матч проведет позднее в воскресенье против чехов.

Хоккей Еврохоккейтур 2018-2019 Чешские игры, 5.05.2019, 19:00 Чехия 1 Россия 2

В общем зачете у сборной России 19 очков, сборная Финляндии также набрала 19 очков, однако по результатам личных встреч российская команда стоит выше. Россияне в ходе Евротура одержали над финской командой три победы (3:0, 5:0, 3:2 — по буллитам) и один раз уступили (1:3).

Российские хоккеисты стали победителями двух первых этапов Евротура, которые прошли в Хельсинки и Москве. На шведском этапе россияне стали вторыми, уступив сборной Чехии.