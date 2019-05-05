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17:49 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по хоккею досрочно выиграла Евротур сезона-2018/19

БРНО /Чехия/, 5 мая. /ТАСС/. Сборная России одержала победу в общем зачете Еврохоккейтура сезона-2018/19.

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В воскресенье сборная Швеции обыграла команду Финляндии со счетом 2:1 в заключительном туре последнего этапа Евротура — Чешских игр. Этот результат гарантировал победу в турнире российской команде, которая свой матч проведет позднее в воскресенье против чехов.

Хоккей

Еврохоккейтур 2018-2019
Чешские игры, 5.05.2019, 19:00

Чехия1Россия2

В общем зачете у сборной России 19 очков, сборная Финляндии также набрала 19 очков, однако по результатам личных встреч российская команда стоит выше. Россияне в ходе Евротура одержали над финской командой три победы (3:0, 5:0, 3:2 — по буллитам) и один раз уступили (1:3).

Российские хоккеисты стали победителями двух первых этапов Евротура, которые прошли в Хельсинки и Москве. На шведском этапе россияне стали вторыми, уступив сборной Чехии.

Евротур проводится с сезона-1996/97. Он состоит из четырех однокруговых турниров, которые проходят в России, Финляндии, Швеции и Чехии. Сборная России выиграла общий зачет в восьмой раз (в последний раз в сезоне-2016/17). Больше побед только у команды Финляндии — 9, финны выиграли турнир и в прошлом сезоне.

Швеция
2:1
2:1, 0:0, 0:0
Финляндия
Хоккей, Еврохоккейтур, Чешские игры5.05.2019, 15:00 (МСК UTC+3)6576 зрителей
Главные тренеры
Рикард ГренборгЮкка Ялонен
Вратари
Якоб Маркстрем(Юнас Энрот)Кевин Ланкинен
1-й период
04:20Элиас Петтерссон
05:12Вели-Матти Савинайнен(Каапо Какко, Артту Иломяки)
08:07Деннис Расмуссен(Маркус Крюгер, Антон Ведин)
11:03Мика Койвисто
12:24Элиас Линдхольм(Патрик Хернквист, Элиас Петтерссон)
13:38Хенри Йокихарью
2-й период
22:47Командный штраф
32:46Оливер Экман-Ларссон
37:13Патрик Хернквист
37:13Юхани Тюрвяйнен
37:13Йоэль Кивиранта
39:23Оливер Экман-Ларссон
39:23Оливер Экман-Ларссон
39:23Оливер Экман-Ларссон
39:23Марко Анттила
39:23Марко Анттила
3-й период
57:33Мика Койвисто
Статистика
14Штрафное время14
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтонин Ержабек(Чехия)
Главный судьяПавел Годек(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Швеция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Финляндия
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Чехия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Еврохоккейтур
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