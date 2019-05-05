Российские хоккеисты обыграли чехов в заключительном матче Евротура

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (12-я минута), Евгений Кузнецов (28, 58) и Дмитрий Орлов (35), у чехов отличился Михал Ржепик (16).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CIngA12MhMI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Этот матч стал для команд последним перед чемпионатом мира, который стартует 10 мая в Словакии. Сборная России сыграет в группе B с командами Австрии, Италии, Латвии, Норвегии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 10.05.2019, 17:15 Россия - Норвегия -

В стартовом матче на турнире 10 мая россияне сыграют против норвежцев.

Ранее в воскресенье сборная Швеции обыграла команду Финляндии со счетом 2:1. Этот результат обеспечил сборной России досрочную победу в Евротуре сезона-2018/19. Российская команда набрала в итоге 22 очка, у финнов в активе 19 очков, у шведов — 17, у чехов — 14.