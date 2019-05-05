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5 мая, источник: ТАСС

Российские хоккеисты обыграли чехов в заключительном матче Евротура

БРНО /Чехия/, 5 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии со счетом 4:1 в последнем матче заключительного этапа Евротура сезона-2018/19, который проходит в чешском городе Брно.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (12-я минута), Евгений Кузнецов (28, 58) и Дмитрий Орлов (35), у чехов отличился Михал Ржепик (16).

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Этот матч стал для команд последним перед чемпионатом мира, который стартует 10 мая в Словакии. Сборная России сыграет в группе B с командами Австрии, Италии, Латвии, Норвегии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Хоккей

Чемпионат мира 2019
Группа B, 10.05.2019, 17:15

Россия-Норвегия-
В стартовом матче на турнире 10 мая россияне сыграют против норвежцев.

Ранее в воскресенье сборная Швеции обыграла команду Финляндии со счетом 2:1. Этот результат обеспечил сборной России досрочную победу в Евротуре сезона-2018/19. Российская команда набрала в итоге 22 очка, у финнов в активе 19 очков, у шведов — 17, у чехов — 14.

В турнирной таблице чешского этапа Евротура победу одержала команда Швеции, набравшая шесть очков, столько же набрала сборная Финляндии, россияне стали третьими, чехи — четвертыми (по три очка).

Чехия
1:4
1:1, 0:2, 0:1
Россия
Хоккей, Еврохоккейтур, Чешские игры5.05.2019, 19:00 (МСК UTC+3)DRFG Arena, 7700 зрителей
Главные тренеры
Милош РжигаИлья Воробьев
Вратари
Якуб КоваржАндрей Василевский
1-й период
11:14Кирилл Капризов(Александр Овечкин, Евгений Кузнецов)
15:40Михал Ржепик(Давид Мусил)
2-й период
24:14Ян I Коларж
24:14Ян I Коларж
25:39Евгений Кузнецов
27:53Евгений Кузнецов(Артем Анисимов)
32:09Никита Зайцев
34:49Дмитрий I Орлов(Евгений Кузнецов, Александр Овечкин)
37:26Дмитрий Яшкин
37:26Сергей Плотников
3-й период
57:31Евгений Кузнецов(Кирилл Капризов, Александр Овечкин)
59:46Сергей Плотников
Статистика
14Штрафное время8
3Игра в большинстве1
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАндреас Харнебринг(Швеция)
Главный судьяМикаэль Хольм(Швеция)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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