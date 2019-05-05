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5 мая, источник: Спорт-Экспресс

Концерт русских звезд «Вашингтона»: Кузнецов показал чехам мировой класс

Сборная России одолела Чехию (4:1) в заключительном матче перед чемпионатом мира.

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Источник: Reuters

Не зря мы ждали вашингтонское трио. Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной перед игрой с финнами, дважды потренировались с партнерами и разобрались в происходящем. Теперь их сочетание стало давать результат. Разумеется, действия многих энхаэловцев далеки от идеала, кто-то находится под нагрузкой, кто-то продолжает адаптацию, но уже сейчас проявляются очертания комбинационной игры. Хоккей у россиян стал намного веселее — чертили разнообразнее, бросали больше, убивать меньшинство стали значительно увереннее.

Кирилл Капризов лучше Дадонова понял, как играть с дуэтом из «Кэпиталз». Кузнецов успевал одним глазом смотреть в оборону, но своевременно отправлял своих крайних форвардов в быстрые контратаки. Овечкин опасен в любом состоянии, поэтому его встречали жестко и лишали пространства. В таких условиях лучший снайпер НХЛ выступил в качестве ассистента. Ови у борта ушел от хита Ержабека, передал на ход Кириллу, а тот двумя изящными движениями исполнил по красоте.

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Арбитры давали соперникам максимум свободы и зафиксировали лишь очевидные удаления в начале второго периода. В большинстве у россиян те же пять форвардов организовали лишь пару бросков. Кузнецов плохо играл на точке и с досады нагрубил сопернику. Наша четверка оборонялась максимально внимательно, а на исходе двух минут организовала вылетевшему со скамейки челябинцу натуральный буллит. Свой шанс центрфорвард использовал эффектно и четко. В самом конце он оформил дубль в пустые ворота.

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Ковальчук, Кузнецов и Малкин чаще всех тревожили Коваржа. Евгений при этом запомнился, как форварды «Вашингтона». А с Ковальчуком на краю даже энергичная тройка Андронова порой плела комбинационные кружева, которые на чемпионате мира наверняка станут фатальными для многих соперников. Кузя с каждой сменой чувствовал все больше свободы, двигался все резвее, а решения его становились все смелее. Евгений играючи набросил на Орлова, а партнер смачно поразил в пустой угол, будто на тренировке.

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Разумеется, чехи стремились выиграть домашний Евротур, но совершать суперспасения Василевскому не пришлось, даже когда его ворота вовсю штурмовали в концовке. Андрей просто светился заряженностью и классно страховал партнеров даже после ужасных обрезов, однако сохранить ворота в неприкосновенности ему помешали свои же партнеры. Оборона все внимательнее чистила пятак, но до этого допустила рецидив. Григоренко ограничил в движениях своего кипера, пока шайба лениво заползла в ворота после броска Ржепика. Сборная России спокойно довела матч до победы, и до чемпионата мира у всех остается время, чтобы понять свои роли и найти игру.

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Чехия
1:4
1:1, 0:2, 0:1
Россия
Хоккей, Еврохоккейтур, Чешские игры5.05.2019, 19:00 (МСК UTC+3)DRFG Arena, 7700 зрителей
Главные тренеры
Милош РжигаИлья Воробьев
Вратари
Якуб КоваржАндрей Василевский
1-й период
11:14Кирилл Капризов(Александр Овечкин, Евгений Кузнецов)
15:40Михал Ржепик(Давид Мусил)
2-й период
24:14Ян I Коларж
24:14Ян I Коларж
25:39Евгений Кузнецов
27:53Евгений Кузнецов(Артем Анисимов)
32:09Никита Зайцев
34:49Дмитрий I Орлов(Евгений Кузнецов, Александр Овечкин)
37:26Дмитрий Яшкин
37:26Сергей Плотников
3-й период
57:31Евгений Кузнецов(Кирилл Капризов, Александр Овечкин)
59:46Сергей Плотников
Статистика
14Штрафное время8
3Игра в большинстве1
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАндреас Харнебринг(Швеция)
Главный судьяМикаэль Хольм(Швеция)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чехия
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