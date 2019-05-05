Концерт русских звезд «Вашингтона»: Кузнецов показал чехам мировой класс
Сборная России одолела Чехию (4:1) в заключительном матче перед чемпионатом мира.
Сборная России одолела Чехию (4:1) в заключительном матче перед чемпионатом мира.
Не зря мы ждали вашингтонское трио. Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной перед игрой с финнами, дважды потренировались с партнерами и разобрались в происходящем. Теперь их сочетание стало давать результат. Разумеется, действия многих энхаэловцев далеки от идеала,
Кирилл Капризов лучше Дадонова понял, как играть с дуэтом из «Кэпиталз». Кузнецов успевал одним глазом смотреть в оборону, но своевременно отправлял своих крайних форвардов в быстрые контратаки. Овечкин опасен в любом состоянии, поэтому его встречали жестко и лишали пространства. В таких условиях лучший снайпер НХЛ выступил в качестве ассистента. Ови у борта ушел от хита Ержабека, передал на ход Кириллу, а тот двумя изящными движениями исполнил по красоте.
Арбитры давали соперникам максимум свободы и зафиксировали лишь очевидные удаления в начале второго периода. В большинстве у россиян те же пять форвардов организовали лишь пару бросков. Кузнецов плохо играл на точке и с досады нагрубил сопернику. Наша четверка оборонялась максимально внимательно, а на исходе двух минут организовала вылетевшему со скамейки челябинцу натуральный буллит. Свой шанс центрфорвард использовал эффектно и четко. В самом конце он оформил дубль в пустые ворота.
Ковальчук, Кузнецов и Малкин чаще всех тревожили Коваржа. Евгений при этом запомнился, как форварды «Вашингтона». А с Ковальчуком на краю даже энергичная тройка Андронова порой плела комбинационные кружева, которые на чемпионате мира наверняка станут фатальными для многих соперников. Кузя с каждой сменой чувствовал все больше свободы, двигался все резвее, а решения его становились все смелее. Евгений играючи набросил на Орлова, а партнер смачно поразил в пустой угол, будто на тренировке.
Разумеется, чехи стремились выиграть домашний Евротур, но совершать суперспасения Василевскому не пришлось, даже когда его ворота вовсю штурмовали в концовке. Андрей просто светился заряженностью и классно страховал партнеров даже после ужасных обрезов, однако сохранить ворота в неприкосновенности ему помешали свои же партнеры. Оборона все внимательнее чистила пятак, но до этого допустила рецидив. Григоренко ограничил в движениях своего кипера, пока шайба лениво заползла в ворота после броска Ржепика. Сборная России спокойно довела матч до победы, и до чемпионата мира у всех остается время, чтобы понять свои роли и найти игру.
|Милош Ржига
|Илья Воробьев
|Якуб Коварж
|Андрей Василевский
|11:14
|Кирилл Капризов(Александр Овечкин, Евгений Кузнецов)
|15:40
|Михал Ржепик(Давид Мусил)
|24:14
|Ян I Коларж
|24:14
|Ян I Коларж
|25:39
|Евгений Кузнецов
|27:53
|Евгений Кузнецов(Артем Анисимов)
|32:09
|Никита Зайцев
|34:49
|Дмитрий I Орлов(Евгений Кузнецов, Александр Овечкин)
|37:26
|Дмитрий Яшкин
|37:26
|Сергей Плотников
|57:31
|Евгений Кузнецов(Кирилл Капризов, Александр Овечкин)
|59:46
|Сергей Плотников
|14
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Андреас Харнебринг(Швеция)
|Главный судья
|Микаэль Хольм(Швеция)