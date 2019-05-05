Концерт русских звезд «Вашингтона»: Кузнецов показал чехам мировой класс

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Не зря мы ждали вашингтонское трио. Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной перед игрой с финнами, дважды потренировались с партнерами и разобрались в происходящем. Теперь их сочетание стало давать результат. Разумеется, действия многих энхаэловцев далеки от идеала, кто-то находится под нагрузкой, кто-то продолжает адаптацию, но уже сейчас проявляются очертания комбинационной игры. Хоккей у россиян стал намного веселее — чертили разнообразнее, бросали больше, убивать меньшинство стали значительно увереннее.

Кирилл Капризов лучше Дадонова понял, как играть с дуэтом из «Кэпиталз». Кузнецов успевал одним глазом смотреть в оборону, но своевременно отправлял своих крайних форвардов в быстрые контратаки. Овечкин опасен в любом состоянии, поэтому его встречали жестко и лишали пространства. В таких условиях лучший снайпер НХЛ выступил в качестве ассистента. Ови у борта ушел от хита Ержабека, передал на ход Кириллу, а тот двумя изящными движениями исполнил по красоте.

Арбитры давали соперникам максимум свободы и зафиксировали лишь очевидные удаления в начале второго периода. В большинстве у россиян те же пять форвардов организовали лишь пару бросков. Кузнецов плохо играл на точке и с досады нагрубил сопернику. Наша четверка оборонялась максимально внимательно, а на исходе двух минут организовала вылетевшему со скамейки челябинцу натуральный буллит. Свой шанс центрфорвард использовал эффектно и четко. В самом конце он оформил дубль в пустые ворота.

Ковальчук, Кузнецов и Малкин чаще всех тревожили Коваржа. Евгений при этом запомнился, как форварды «Вашингтона». А с Ковальчуком на краю даже энергичная тройка Андронова порой плела комбинационные кружева, которые на чемпионате мира наверняка станут фатальными для многих соперников. Кузя с каждой сменой чувствовал все больше свободы, двигался все резвее, а решения его становились все смелее. Евгений играючи набросил на Орлова, а партнер смачно поразил в пустой угол, будто на тренировке.