Российская хоккейная «дрим-тим» перед ЧМ выиграла один матч из трех

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Россияне одержали одну победу в трех встречах и заняли третье место на заключительном в этом сезоне этапе Еврохоккейтура, при этом выиграв общий зачет. Победителем чешского этапа стали шведы, по дополнительным показателям опередившие финнов.

Команда мечты

В рамках подготовки к чемпионату мира до чешского этапа Евротура россияне провели шесть матчей Еврочелленджа: против команд Франции (4:1, 2:0), Швейцарии (5:2, 5:1) и Латвии (4:2, 1:2 в овертайме). После заключительной из этих игр расположение сборной России покинули 15 человек, их заменили семь участников финала Кубка Гагарина и восемь игроков из НХЛ, включая голкипера Андрея Василевского, форвардов Никиту Кучерова (оба — «Тампа»), Евгения Малкина («Питтсбург»), Никиту Гусева («Вегас») и Евгения Дадонова («Флорида»).

До вылета в Стокгольм на вынесенную первую игру этапа было объявлено, что хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и игрок «Торонто» Никита Зайцев пропустят матч со шведами и присоединятся к команде в четверг в Брно. С их приездом количество представителей НХЛ в составе российской команды возрастало до 14 — последний раз столько россиян из главной заокеанской лиги играло на чемпионате мира в 2000 году.

Капитаном сборной России на чешском этапе Евротура стал Илья Ковальчук, его ассистентами — Малкин, Овечкин и Сергей Плотников из СКА.

Хоккей Еврохоккейтур 2018-2019 Чешские игры, 1.05.2019, 16:00 Швеция 6 Россия 4

День Малкина

Первым соперником россиян стал шведы, победители двух последних чемпионатов мира. Уже сейчас в сборную вызваны 18 представителей НХЛ (больше всех среди европейских команд) и 15 чемпионов мира. Не успели прилететь к матчу в Стокгольме форварды Патрик Хёрнквист («Питтсбург») и Вильям Нюландер («Торонто»).

Все началось со вбрасывания в зоне россиян на третьей минуте. Малкин проиграл единоборство 20-летней восходящей звезде НХЛ Элиасу Петтерсону, после чего Никита Нестеров не поспел за Йоакимом Нюгардом — 0:1. Ближе к концу периода россияне допустили нарушение численного состава, и в штрафной бокс отправился Никита Гусев. Спустя две минуты новичок «Вегаса» выскочил «из засады», убежал к чужим воротам и в итоге нашел передачей Александра Елесина — 1:1.

В первой же смене второго периода проблемы Малкина продолжились. На ровном месте трехкратный обладатель Кубка Стэнли схватил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. Россияне были наказаны двумя голами (второй был забит уже через несколько секунд после выхода Малкина на лед). В середине второй 20-минутки Сергей Андронов первым успел на добивание после броска Гусева — 2:3, но ближе к перерыву россияне более чем на минуту остались втроем против пятерки шведов — 2:4.

Малкин снова отправился на скамейку штрафников в начале третьего периода, и снова шведы забили сразу после возвращения форварда на площадку.

Малкин на протяжении всего сезона испытывал проблемы в НХЛ, став по его итогам худшим в команде по показателю полезности, допущенным потерям и количеству штрафных минут. Это и является одной из главных причин, почему руководство «Питтсбурга» публично рассуждает о возможности обмена россиянина.

В первом матче после приезда в сборную все эти проблемы продолжились. Малкин был на льду при каждой из трех пропущенных россиянами в равных составах шайбах, его удаления привели к трем из шести голов шведов в этой игре. В концовке сборная России смогла уйти от разгромного поражения благодаря голам Михаила Григоренко и лучшего бомбардира регулярного чемпионата НХЛ Никиты Кучерова — 4:6.

«Конечно, все прошло неидеально в первом моем матче. Мои удаления не связаны с адаптацией. Первое я вообще не понял, как получилось все. Мне там сделали блокировку, и я потерял равновесие. Второе удаление — глупое было, это моя ошибка», — сказал Малкин после игры.

Хоккей Еврохоккейтур 2018-2019 Чешские игры, 4.05.2019, 15:00 Россия 1 Финляндия 3

День Кучерова

После переезда в Брно сборную России ждала встреча с командой Финляндии, в своем первом матче обыгравшей чехов (3:2). К финнам из НХЛ приехали только двое: 19-летний защитник «Чикаго» Хенри Йокихарью и форвард «Флориды» Юхо Ламмикко. Ситуация тем более удивительна, если вспомнить, что в НХЛ играют более 50 финских хоккеистов, но главной звездой команды Суоми на чешском этапе Евротура был 18-летний Каапо Какко.

Как и ожидалось, в партнеры к Овечкину и Кузнецову определили Евгения Дадонова. По индивидуальной программе перед матчем с финнами работали защитники Артем Блажиевский и Илья Любушкин, форварды Александр Барабанов, Александр Кадейкин и Илья Михеев. Все они, а также Богдан Киселевич, не вошли в состав на игру. Вопреки прогнозам, вратарем на субботний матч был выбран Александр Георгиев, а не Илья Сорокин.

«Нас подвели лишние удаления», — говорил главный тренер российской команды Илья Воробьев сразу после поражения от шведов во вторник. «Разобрали свои ошибки, обсудили с ребятами, что нельзя удаляться», — повторял он спустя два дня. Но уже на четвертой минуте Никита Нестеров, пытаясь опередить Какко, прихватил юниора прямо на глазах у арбитров. Команда Юкки Ялонена свой шанс в большинстве реализовала: Харри Песонен простреливал слева на Какко, но шайба после рикошета от клюшки защитника сборной России Динара Хафизуллина оказалась в воротах Георгиева — 0:1.

Несмотря на преимущество сборной России по броскам (10−9), хоккеисты сборной Финляндии могли уйти на перерыв, выигрывая с перевесом более чем в одну шайбу. Вторая 20-минутка началась с удаления финнов, которое россияне не реализовали, а следующая попытка в большинстве и вовсе обернулась голом в ворота Георгиева.

Кучеров во время розыгрыша лишнего ударил проезжавшего мимо соперника, уравняв составы, а спустя 12 секунд после возвращения на лед удаленного ранее игрока финской команды защитник Микко Лехтонен броском от синей линии застал Георгиева врасплох.

У сборной России оставалось 20 минут, чтобы перевернуть ситуацию, но явных предпосылок к этому в игре команды не просматривалось. Более того, Кучеров продолжил удаляться на ровном месте, чем еще раз воспользовались финны — 0:3. За «днем Малкина» (шесть минут штрафа со шведами и три пропущенных гола) пришел «день Кучерова» (шесть минут и две пропущенные шайбы). В концовке Александр Овечкин успел размочить счет — 1:3.

«Качество игры не устраивает, будем дальше работать. Сейчас мы и “физикой” занялись, и день за днем должны выбираться, становиться лучше. И уже к чемпионату мира команда подойдет совсем другой. Ребятам из НХЛ надо привыкать к правилам IIHF, эту тему с удалениями надо исключить. Более чисто здесь все судится, надо привыкать им», — сказал журналистам Воробьев.

Хоккей Еврохоккейтур 2018-2019 Чешские игры, 5.05.2019, 19:00 Чехия 1 Россия 4

День Кузнецова

После поражения от финнов тренерский штаб сборной России перекроил три из четырех линий атаки и две пары обороны, определив Кирилла Капризова в звено к Александру Овечкину и Евгению Кузнецову, Михаила Григоренко — к Евгению Малкину и Никите Кучерову, а Никиту Гусева — к Евгению Дадонову и Артему Анисимову. Защитник Динар Хафизуллин вместо Артема Зуба получил в напарники Александра Елесина.

По итогам дневного матча между шведами и финнами сборная России досрочно стала победителем Евротура в сезоне-2018/19. Но главным для россиян было добиться победы в последнем матче перед чемпионатом мира и в хорошем настроении отправиться сначала в Москву, а затем — в Братиславу.

Первого броска в створ чешских ворот пришлось ждать восемь минут. На 12-й минуте тройка Кузнецова чуть не «привезла» гол и сразу же убежала в атаку, где Овечкин продавил на правом борту вернувшегося в подмосковный «Витязь» защитника Якуба Ержабека и перевел шайбу в центр на Капризова, бросок которого был точен — 1:0. Чехи в первом игровом отрезке перебросали россиян почти в три раза (11−4), добившись в итоге своего: Михал Ржепик выиграл борьбу на пятаке и протолкнул шайбу в ворота — 1:1.

После перерыва чехи по-прежнему выглядели активнее. «На помощь» российской команде пришел защитник хозяев Ян Коларж, за удар в голову Сергачеву получивший штраф «два плюс десять». Попытку реализовать большинство россияне упустили, более того — Кузнецов нарушил правила в чужой зоне и составил Коларжу компанию в штрафном боксе. После возвращения чеха на лед сборная России выстояла в меньшинстве, а Артем Анисимов нашел на чужой синей линии едва появившегося со скамейки штрафников Кузнецова, который реализовал выход один на один с вратарем.

На 35-й минуте Кузнецов вырезал диагональ через всю зону на подключившегося по левому краю Дмитрия Орлова — 3:1.

В третьем периоде россияне без лишних нервов довели игру до победы. Кузнецов поразил пустые ворота чехов, набрав свое пятое очко в двух матчах и став лучшим бомбардиром чешского этапа Евротура.

Сборная России выиграла первый матч после приезда «звездного десанта» из НХЛ, однако игра команды по-прежнему вызывает вопросы. Фактически результат в игре с чехами был достигнут действиями одного звена, при этом еще две тройки нападения, составленные из игроков с именем, мало чем себя проявили.

«Настроение перед чемпионатом мира однозначно улучшилось после этой победы. Команда отработала неплохо сегодня. Нам надо было дать поиграть как минимум период Александру Барабанову, поэтому в третьем периоде сел Никита Гусев. Специфика у этой команды такая, что много атакующих игроков, большой атакующий потенциал. Понятно, что все снайперы, но даже если не забиваешь, надо играть на команду. Талант талантом, а труд — важная вещь», — сказал на пресс-конференции Илья Воробьев.