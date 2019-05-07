Текущие события
Хоккей. НХЛ
8.05
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. Европа
5.05
Чехия1
Россия4
Хоккей. НХЛ
5.05
Даллас Старз1
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс0
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ4
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
9.05
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место
27Как «Зенит» стал чемпионом: «Арсенал» обыграл «Локомотив»
18:20 (мск), источник: ТАСС

СМИ: бывший хоккеист «Авангарда» и «Лады» Адам Свобода покончил с собой

ТАСС, 7 мая. Бывший голкипер омского «Авангарда» и тольяттинской «Лады» чех Адам Свобода покончил жизнь самоубийством в возрасте 41 года. Об этом сообщает чешская газета Hokej.

Наверх

Федерация хоккея Чехии подтвердила смерть голкипера, однако ее обстоятельства не уточняются. «Авангард» в своем Twitter выразил соболезнования родным и близким хоккеиста.

Во время загрузки произошла ошибка.

Свобода начал карьеру в пражской «Спарте» в 1996 году. В составе «Лады» голкипер выступал в сезоне-2005/06, проведя 14 матчей. За «Авангард» Свобода провел восемь игр в сезоне-2008/09. Свобода завершил карьеру после сезона-2016/17, который он провел в казахстанском «Бейбарысе».

Вратарь выступал за сборную Чехии с 2001 по 2008 год, проведя за это время 32 матча за национальную команду. Он стал победителем чемпионата мира 2005 года, а через год завоевал серебряную награду мирового первенства. Является двукратным чемпионом чешской Экстралиги, он побеждал в турнире со «Славией» (2008) и «Пльзенью» (2013).

Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лада
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чехия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чем занимается старший сын Александра Лукашенко
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
В Англии — образец чемпионской гонки, такое бывает раз в век
ЦСКА готовится мстить «Реалу» за прошлогодний полуфинал Евролиги
Антон Шипулин рассказал, как ему предлагали применять допинг
«Тамбов» предложил Юрию Жиркову вернуться в родной клуб
Почеттино рассказал, как «Тоттенхэм» может пройти «Аякс» в ЛЧ
Россия потеряла шансы на выход из группы на ЮЧЕ по футболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь