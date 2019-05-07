СМИ: бывший хоккеист «Авангарда» и «Лады» Адам Свобода покончил с собой

Свобода начал карьеру в пражской «Спарте» в 1996 году. В составе «Лады» голкипер выступал в сезоне-2005/06, проведя 14 матчей. За «Авангард» Свобода провел восемь игр в сезоне-2008/09. Свобода завершил карьеру после сезона-2016/17, который он провел в казахстанском «Бейбарысе».

Вратарь выступал за сборную Чехии с 2001 по 2008 год, проведя за это время 32 матча за национальную команду. Он стал победителем чемпионата мира 2005 года, а через год завоевал серебряную награду мирового первенства. Является двукратным чемпионом чешской Экстралиги, он побеждал в турнире со «Славией» (2008) и «Пльзенью» (2013).