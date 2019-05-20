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21:13 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеист сборной Казахстана нашел новый клуб после ухода из «Барыса»

Защитник сборной Казахстана Александр Липин продолжит карьеру в «Кулагере» из Петропавловска. Об этом сообщает Shaiba.kz.

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Последним клубом 33-летнего Липина был «Барыс», за который он выступал с 2015 года. В минувшем сезоне он отметился одной результативной передачей в в 33 матчах регулярного чемпионата, а в плей-офф провел семь игр. Всего в КХЛ на его счету 15 (3+12) очков в 184 встречах.

В «Кулагере» Липин уже выступал в сезоне 2015/16. Также в его карьере были павлодарский «Иртыш» и родной «Торпедо» из Усть-Каменогорска. За сборную Казахстана Липин играл на трех чемпионатах мира, но на последние два турнира в заявку команды не попал.

В прошедшем сезоне «Кулагер» стал шестым в регулярном чемпионате, а в плей-офф дошел до полуфинала, где проиграл будущему чемпиону Казахстана — «Бейбарысу» из Атырау.

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