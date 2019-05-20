Хоккеист сборной Казахстана нашел новый клуб после ухода из «Барыса»

Последним клубом 33-летнего Липина был «Барыс», за который он выступал с 2015 года. В минувшем сезоне он отметился одной результативной передачей в в 33 матчах регулярного чемпионата, а в плей-офф провел семь игр. Всего в КХЛ на его счету 15 (3+12) очков в 184 встречах.

В «Кулагере» Липин уже выступал в сезоне 2015/16. Также в его карьере были павлодарский «Иртыш» и родной «Торпедо» из Усть-Каменогорска. За сборную Казахстана Липин играл на трех чемпионатах мира, но на последние два турнира в заявку команды не попал.