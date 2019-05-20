Хоккеист сборной Казахстана нашел новый клуб после ухода из «Барыса»
Защитник сборной Казахстана Александр Липин продолжит карьеру в «Кулагере» из Петропавловска. Об этом сообщает Shaiba.kz.
Защитник сборной Казахстана Александр Липин продолжит карьеру в «Кулагере» из Петропавловска. Об этом сообщает Shaiba.kz.
Последним клубом 33-летнего Липина был «Барыс», за который он выступал с 2015 года. В минувшем сезоне он отметился одной результативной передачей в в 33 матчах регулярного чемпионата, а в
В «Кулагере» Липин уже выступал в сезоне 2015/16. Также в его карьере были павлодарский «Иртыш» и родной «Торпедо» из
В прошедшем сезоне «Кулагер» стал шестым в регулярном чемпионате, а в