Хоккеисты молодежной сборной России обыграли белорусов
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Хоккеисты молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) обыграли команду Белоруссии в стартовом матче Кубка Черного моря, который проходит в Сочи.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Хоккеисты молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) обыграли команду Белоруссии в стартовом матче Кубка Черного моря, который проходит в Сочи.
Воскресная игра завершилась победой сборной России (белые) со счетом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0). Шайбы забросили Дмитрий Семыкин (22-я минута), Егор Степанов (53), Егор Аланов (57) и Сергей Сулев (57).
На турнире россияне выступают двумя командами — красные и белые. Позднее в воскресенье сборная России (красные) сыграет с командой Латвии.