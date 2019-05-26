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20:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты молодежной сборной России обыграли белорусов

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Хоккеисты молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) обыграли команду Белоруссии в стартовом матче Кубка Черного моря, который проходит в Сочи.

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Воскресная игра завершилась победой сборной России (белые) со счетом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0). Шайбы забросили Дмитрий Семыкин (22-я минута), Егор Степанов (53), Егор Аланов (57) и Сергей Сулев (57).

На турнире россияне выступают двумя командами — красные и белые. Позднее в воскресенье сборная России (красные) сыграет с командой Латвии.

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