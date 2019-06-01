Сборная России по следж-хоккею обыграла команду Германии на турнире в Сочи
СОЧИ, 1 июн — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Сборная России по
СОЧИ, 1 июн — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Сборная России по
Встреча, прошедшая в субботу на тренировочном катке ледового дворца «Айсберг» в Сочи, завершилась победой россиян со счетом 9:0 (2:0, 4:0, 3:0). Голы сборной России на счету Андрея Соколова (15-я минута), Евгения Петрова (15, 29, 40), Дмитрия Галкина (17), Михаила Мячина (27), Айрата Хамзина (29), Ильи Волкова (32), Константина Шихова (40).
Отечественные
Кубок континента, организованный ПКР, Континентальной хоккейной лигой и Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением
Ранее в субботу вторая сборная России обыграла команду Словакии со счетом 1:0.