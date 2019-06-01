Сборная России по следж-хоккею обыграла команду Германии на турнире в Сочи

Встреча, прошедшая в субботу на тренировочном катке ледового дворца «Айсберг» в Сочи, завершилась победой россиян со счетом 9:0 (2:0, 4:0, 3:0). Голы сборной России на счету Андрея Соколова (15-я минута), Евгения Петрова (15, 29, 40), Дмитрия Галкина (17), Михаила Мячина (27), Айрата Хамзина (29), Ильи Волкова (32), Константина Шихова (40).

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Отечественные следж-хоккеисты не выступали на международных турнирах с 2016 года из-за отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР), который был условно восстановлен в марте.

Кубок континента, организованный ПКР, Континентальной хоккейной лигой и Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, проходит в столице зимних Олимпийских игр 2014 года с 1 по 4 июня.