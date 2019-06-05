Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
Канада1
Финляндия3
Хоккей. НХЛ
28.05
Бостон Брюинз4
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз2
Бостон Брюинз7
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
Все события
Фоторепортажи
19Шесть голов сборной, травма Газинского и фото на память
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
18:09 (мск), источник: БЕЛТА

Тренер Владимир Синицын возглавил ХК «Бобруйск»

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым главным тренером хоккейного клуба «Бобруйск» стал Владимир Синицын, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Наверх

Специалист сменил на этом посту Василия Панкова, который в новом сезоне будет возглавлять «Барановичи».

Читайте также
Фазель: Беларусь — хоккейная страна, ей нужно стремиться к победе на ЧМ-2021

Владимир Синицын имеет солидный игровой и тренерский послужной список. В 18 лет он смог пробиться в состав легендарного ЦСКА. За спортивную карьеру играл в 12 профессиональных командах. Двукратный чемпион открытого первенства России в составе «Нефтяника» (Альметьевск) и «Нефтехимика» (Нижнекамск), лучший снайпер в истории новочебоксарского «Сокола» (273 шайбы).

В сезоне-2001/2002 Владимир Синицын возглавил могилевское «Химволокно», с которым молодой специалист выиграл серебряные медали чемпионата Беларуси. После он продолжил карьеру в «Гомеле», где проработал на протяжении шести сезонов и завоевал золото 2003 года, бронзовые награды в 2004-м, трижды приводил команду к победе в Кубке Беларуси (2003, 2004, 2007).

В 2004 году Владимир Синицын также возглавлял юношескую сборную Беларуси на чемпионате мира в элитном дивизионе в Минске.

Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Дмитрий Нагиев стал похож на известного актера
Крис Хемсворт уходит из кино
Сборная России тренируется в полном составе
Неожиданные истории о русском финалисте Кубка Стэнли
«Рубин» объявил об уходе Бердыева
Клопп познакомился с Бьорндаленом. Норвежец приехал в гости
В наше время никто не держит обещания. За что уважать Дацюка
Сколько российский футбол тратит на молодежь и агентов
20 лет назад сборная России обыграла Францию в Париже (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь