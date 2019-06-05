Тренер Владимир Синицын возглавил ХК «Бобруйск»

Специалист сменил на этом посту Василия Панкова, который в новом сезоне будет возглавлять «Барановичи».

Владимир Синицын имеет солидный игровой и тренерский послужной список. В 18 лет он смог пробиться в состав легендарного ЦСКА. За спортивную карьеру играл в 12 профессиональных командах. Двукратный чемпион открытого первенства России в составе «Нефтяника» (Альметьевск) и «Нефтехимика» (Нижнекамск), лучший снайпер в истории новочебоксарского «Сокола» (273 шайбы).

В сезоне-2001/2002 Владимир Синицын возглавил могилевское «Химволокно», с которым молодой специалист выиграл серебряные медали чемпионата Беларуси. После он продолжил карьеру в «Гомеле», где проработал на протяжении шести сезонов и завоевал золото 2003 года, бронзовые награды в 2004-м, трижды приводил команду к победе в Кубке Беларуси (2003, 2004, 2007).