Национальная сборная Беларуси по хоккею в следующем сезоне сыграет в трех международных турнирах

В первой международной паузе клубного сезона с 4 по 10 ноября 2019 года белорусские хоккеисты отправятся в Латвию и проведут матчи турнира четырех наций с участием хозяев, а также команд Словении и Франции.
Спустя месяц наши хоккеисты сыграют в Венгрии, где кроме хозяев соревнований участниками станут команды Республики Корея, Японии, Италии и Норвегии. Планируется, что турнир состоится с 12 по 15 декабря.
В февральской международной паузе сборная Беларуси сыграет на традиционном турнире Kaufland Cup в Словакии. Предварительные сроки проведения — 6—9 февраля 2020 года. Еще один соперник белорусов и словаков определится позднее.
Матчи международных турниров направлены на подготовку к чемпионату мира, который с 8 по 24 мая 2020 года пройдет в Швейцарии. Национальная сборная Беларуси на предварительном раунде сыграет в группе А с командами Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании и Великобритании.