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19:20 (мск), источник: БЕЛТА

Национальная сборная Беларуси по хоккею в следующем сезоне сыграет в трех международных турнирах

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по хоккею сыграет в трех международных турнирах в новом сезоне при подготовке к чемпионату мира 2020 года в элитном дивизионе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

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Источник: РИА "Новости"

В первой международной паузе клубного сезона с 4 по 10 ноября 2019 года белорусские хоккеисты отправятся в Латвию и проведут матчи турнира четырех наций с участием хозяев, а также команд Словении и Франции.

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Спустя месяц наши хоккеисты сыграют в Венгрии, где кроме хозяев соревнований участниками станут команды Республики Корея, Японии, Италии и Норвегии. Планируется, что турнир состоится с 12 по 15 декабря.

В февральской международной паузе сборная Беларуси сыграет на традиционном турнире Kaufland Cup в Словакии. Предварительные сроки проведения — 6—9 февраля 2020 года. Еще один соперник белорусов и словаков определится позднее.

Матчи международных турниров направлены на подготовку к чемпионату мира, который с 8 по 24 мая 2020 года пройдет в Швейцарии. Национальная сборная Беларуси на предварительном раунде сыграет в группе А с командами Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании и Великобритании.

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