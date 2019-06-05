Национальная сборная Беларуси по хоккею в следующем сезоне сыграет в трех международных турнирах

Источник: РИА "Новости"

В первой международной паузе клубного сезона с 4 по 10 ноября 2019 года белорусские хоккеисты отправятся в Латвию и проведут матчи турнира четырех наций с участием хозяев, а также команд Словении и Франции.

Читайте также Стали известны соперники Беларуси и Латвии по отбору на ОИ-2022

Спустя месяц наши хоккеисты сыграют в Венгрии, где кроме хозяев соревнований участниками станут команды Республики Корея, Японии, Италии и Норвегии. Планируется, что турнир состоится с 12 по 15 декабря.

В февральской международной паузе сборная Беларуси сыграет на традиционном турнире Kaufland Cup в Словакии. Предварительные сроки проведения — 6—9 февраля 2020 года. Еще один соперник белорусов и словаков определится позднее.