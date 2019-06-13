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18:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ржига продолжит работать со сборной Чехии

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига​ продолжит работать с национальной командой в предстоящем сезоне, информирует ceskyhokej.cz.

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Источник: РИА "Новости"

Такое решение было принято на заседании Чешского хоккейного союза.

На прошедшем чемпионате мира сборная Чехии заняла четвертое место. В полуфинале команда проиграла Канаду, а в матче за третье место — России.

Напомним, Ржига долгое время работал в КХЛ, тренировал «Атлант», «Спартак», СКА, «Авангард» и «Слован».

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