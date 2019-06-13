Ржига продолжит работать со сборной Чехии
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига продолжит работать с национальной командой в предстоящем сезоне, информирует ceskyhokej.cz.
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига продолжит работать с национальной командой в предстоящем сезоне, информирует ceskyhokej.cz.
Такое решение было принято на заседании Чешского хоккейного союза.
На прошедшем чемпионате мира сборная Чехии заняла четвертое место. В полуфинале команда проиграла Канаду, а в матче за третье место — России.
Напомним, Ржига долгое время работал в КХЛ, тренировал «Атлант», «Спартак», СКА, «Авангард» и «Слован».