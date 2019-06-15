Опубликован календарь матчей Кубка Салея 2019

На предварительной стадии 16 команд разделятся на две группы по 8 в каждой. С 1 по 14 августа участники сыграют между собой по одному матчу в один круг. Победители групп получат путевки в «финал четырех» турнира, где к ним добавятся минское «Динамо» и «Юность».