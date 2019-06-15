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15 июня, источник: БЕЛТА

Опубликован календарь матчей Кубка Салея 2019

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерации хоккея Беларуси опубликовала расписание матчей группового этапа Кубка Руслана Салея 2019, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

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На предварительной стадии 16 команд разделятся на две группы по 8 в каждой. С 1 по 14 августа участники сыграют между собой по одному матчу в один круг. Победители групп получат путевки в «финал четырех» турнира, где к ним добавятся минское «Динамо» и «Юность».

В группе А будут выступать «Неман», «Гомель», молодежная (U20) сборная Беларуси, «Локомотив», «Могилев», «Пинские ястребы», «Барановичи», «Бобруйск». Группу Б составили «Шахтер», «Динамо-Молодечно», «Металлург», «Лида», «Брест», «Химик», «Витебск», юниорская (U18) сборная Беларуси.

Откроется первая стадия турнира 1 августа матчами «Локомотив» — «Бобруйск», «Могилев» — «U20″, “Пинские ястребы” — “Гомель”, “Барановичи” — “Неман”, “Лида” — Витебск», «Металлург» — «U18», «Брест» — «Шахтер», «Химик» — «Динамо-Молодечно». Следующие встречи состоятся 3, 5, 7, 10, 12 и 14 августа. Матчи финального раунда пройдут 17 и 18 августа в Орше.

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