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11:29 (мск), источник: БЕЛТА

Федерация хоккея Беларуси представила новый логотип экстралиги

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси представила сегодня журналистам новый логотип чемпионата Беларуси в экстралиге, передает корреспондент БЕЛТА.

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Изменилось и официальное название турнира, теперь он будет называться «Париматч-Экстралига». Новый хоккейный сезон начнется 1 августа розыгрышем Кубка Беларуси, «Финал четырех» которого состоится 17—18 августа в Орше.

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Чемпионат сезона-2019/2020 впервые пройдет в три этапа. На первом восемь клубов дивизиона А и девять команд дивизиона Б проведут турниры в шесть и пять кругов в августе-декабре. Затем в январе и феврале лучшие шесть клубов экстралиги А в четырехкруговом турнире определят победителя регулярного сезона и распределение мест с первого по шестое, а две худшие команды группы А и четверка сильнейших дивизиона Б в аналогичном четырехкруговом турнире определят судьбу двух оставшихся путевок в плей-офф.

В то же время команды группы Б, занявшие по итогам первого этапа места с пятого по девятое в шесть кругов определят окончательное распределение мест. В марте и апреле состоится плей-офф с сериями до четырех побед на каждом этапе.

Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов рассказал, что средства нового партнера будут направлены на маркетинговое развитие экстралиги, а также детского хоккея. «Все финансы будут направлены на развитие нашего любимого вида спорта, огромное внимание будем уделять резерву. Наша цель — создать ажиотаж вокруг хоккейного матча, как в плей-офф НХЛ», — сказал он.

«У нас есть серьезные наработки в маркетинге, огромный опыт работы в этом направлении, и совместно с ФХБ будем популяризировать белорусский хоккей. Надеемся, этот турнир уже в ближайший сезон станет более ярким и драйвовым», — отметила заместитель директора «Париматч» Юлия Лешкова.

Журналистам также рассказали об изменениях в регламенте предстоящего сезона, который обещает стать в белорусском хоккее одним из самых интересных.

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