Федерация хоккея Беларуси представила новый логотип экстралиги
17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси представила сегодня журналистам новый логотип чемпионата Беларуси в экстралиге, передает корреспондент БЕЛТА.
17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси представила сегодня журналистам новый логотип чемпионата Беларуси в экстралиге, передает корреспондент БЕЛТА.
Изменилось и официальное название турнира, теперь он будет называться «Париматч-Экстралига». Новый хоккейный сезон начнется 1 августа розыгрышем Кубка Беларуси, «Финал четырех» которого состоится
Чемпионат сезона-2019/2020 впервые пройдет в три этапа. На первом восемь клубов дивизиона А и девять команд дивизиона Б проведут турниры в шесть и пять кругов в
В то же время команды группы Б, занявшие по итогам первого этапа места с пятого по девятое в шесть кругов определят окончательное распределение мест. В марте и апреле состоится
Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов рассказал, что средства нового партнера будут направлены на маркетинговое развитие экстралиги, а также детского хоккея. «Все финансы будут направлены на развитие нашего любимого вида спорта, огромное внимание будем уделять резерву. Наша цель — создать ажиотаж вокруг хоккейного матча, как в
«У нас есть серьезные наработки в маркетинге, огромный опыт работы в этом направлении, и совместно с ФХБ будем популяризировать белорусский хоккей. Надеемся, этот турнир уже в ближайший сезон станет более ярким и драйвовым», — отметила заместитель директора «Париматч» Юлия Лешкова.
Журналистам также рассказали об изменениях в регламенте предстоящего сезона, который обещает стать в белорусском хоккее одним из самых интересных.