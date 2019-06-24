Ржига недоволен решением объявить имя нового главного тренера сборной Чехии
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига возмущен решением Чешского хоккейного союза, объявившего заранее имя нового наставника национальной команды.
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига возмущен решением Чешского хоккейного союза, объявившего заранее имя нового наставника национальной команды.
После чемпионата мира-2020 сборную возглавит Филип Пешан. Ржига руководит командой с 2018 года, когда он сменил на посту Йозефа Яндача.
— Неожиданно появилась информация о
Я вообще ничего не знал, это стало сюрпризом. Конечно, их решение мне не нравится. Не могу себе представить, как буду тренировать игроков и иприглашать их на ЧМ, пока