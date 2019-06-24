Ржига недоволен решением объявить имя нового главного тренера сборной Чехии

Источник: РИА "Новости"

После чемпионата мира-2020 сборную возглавит Филип Пешан. Ржига руководит командой с 2018 года, когда он сменил на посту Йозефа Яндача.

— Неожиданно появилась информация о пресс-конференции, на которой Филип Пешан рассказывает, как он будет работать с игроками. Журналисты на ней спрашивают игроков, нравится ли им это и так далее, — цитирует Ржигу hokej.cz. — Для действующего тренера это очень жестоко. Неважно, я это или кто-то еще. Это ужасно.