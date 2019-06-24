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20:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ржига недоволен решением объявить имя нового главного тренера сборной Чехии

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига​ возмущен решением Чешского хоккейного союза, объявившего заранее имя нового наставника национальной команды.

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Источник: РИА "Новости"

После чемпионата мира-2020 сборную возглавит Филип Пешан. Ржига руководит командой с 2018 года, когда он сменил на посту Йозефа Яндача.

— Неожиданно появилась информация о пресс-конференции, на которой Филип Пешан рассказывает, как он будет работать с игроками. Журналисты на ней спрашивают игроков, нравится ли им это и так далее, — цитирует Ржигу hokej.cz. — Для действующего тренера это очень жестоко. Неважно, я это или кто-то еще. Это ужасно.

Я вообще ничего не знал, это стало сюрпризом. Конечно, их решение мне не нравится. Не могу себе представить, как буду тренировать игроков и иприглашать их на ЧМ, пока кто-то другой разговаривает с ними и подготавливает к следующему сезону. Эта идея мне не понятна.

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