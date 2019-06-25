ЦСКА опередил СКА в рейтинге лучших клубов Европы по версии HockeyArchives
Известный хоккейный портал HockeyArchives составил ежегодный рейтинг лучших клубов Европы.
Известный хоккейный портал HockeyArchives составил ежегодный рейтинг лучших клубов Европы.
На первом месте, как и в прошлом году, находится российский клуб. На этот раз лучшим клубом признан ЦСКА, опередивший
В топ-20 вошли ещё пять клубов КХЛ: «Автомобилист» (+23 позиции по сравнению с сезоном-2017/18), «Авангард», «Локомотив», магнитогогорский «Металлург» и «Барыс».
Топ-20 выглядит следующим образом:
1. ЦСКА (КХЛ) — 63,64 балла
2. СКА (КХЛ) — 59,71
3. Кярпят (Финляндия) — 55,71
4. «Фрёлунда» (Швеция) — 53,66
5. «Берн» (Швейцария) — 51,35
6. «Автомобилист» (КХЛ) — 50,44
7. «Ферьестад» (Швеция) — 49,64
8. «Маннгейм» (Германия) — 48,92
9. «Цуг» (Швейцария) — 48,78
10. «Авангард» (КХЛ) — 48,72
11. «Пльзень» (Чехия) — 48,30
12. «Лулео» (Швеция) — 47,57
13. «Юргорден» (Швеция) — 47,11
14. «Комета» (Чехия) — 46,57
15. «Локомотив» (КХЛ) — 45,91
16. «Мюнхен» (Германия) — 45,37
17. «Металлург» (КХЛ) — 43,94
18. «Либерец» (Чехия) — 43,90
19. «Барыс» (КХЛ) — 43,78
20. «Тршинец» (Чехия) — 43,25.