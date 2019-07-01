Лемтюгов подписал контракт с британским «Шеффилдом»
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бывший хоккеист омского «Авангарда» Николай Лемтюгов продолжит карьеру в британском клубе «Шеффилд Стилерс», сообщается на официальном сайте английской команды.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бывший хоккеист омского «Авангарда» Николай Лемтюгов продолжит карьеру в британском клубе «Шеффилд Стилерс», сообщается на официальном сайте английской команды.
Сроки контракта 33-летнего форварда с «Шеффилдом» не разглашаются.
Лемтюгов выступал за «Авангард» в 2014 году и с 2015 по 2018 год. Его карьеру в омском клубе оборвала тяжелая травма, полученная в октябре 2017 года в матче с астанинским «Барысом». Тогда форвард попал в реанимацию с диагнозом «разрыв селезенки». После операции игрок некоторое время провел в состоянии медикаментозной комы. Спустя 20 дней жена хоккеиста Елена сообщила, что Лемтюгов переведен в обычную палату. В феврале 2018 года Лемтюгов получил соревновательный допуск к матчам КХЛ.
Кроме «Авангарда», Лемтюгов выступал в КХЛ за череповецкую «Северсталь», казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», нижнекамский «Нефтехимик», подмосковный «Атлант», челябинский «Трактор», новосибирскую «Сибирь», московский «Спартак» и