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16:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лемтюгов подписал контракт с британским «Шеффилдом»

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бывший хоккеист омского «Авангарда» Николай Лемтюгов продолжит карьеру в британском клубе «Шеффилд Стилерс», сообщается на официальном сайте английской команды.

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Сроки контракта 33-летнего форварда с «Шеффилдом» не разглашаются.

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Лемтюгов выступал за «Авангард» в 2014 году и с 2015 по 2018 год. Его карьеру в омском клубе оборвала тяжелая травма, полученная в октябре 2017 года в матче с астанинским «Барысом». Тогда форвард попал в реанимацию с диагнозом «разрыв селезенки». После операции игрок некоторое время провел в состоянии медикаментозной комы. Спустя 20 дней жена хоккеиста Елена сообщила, что Лемтюгов переведен в обычную палату. В феврале 2018 года Лемтюгов получил соревновательный допуск к матчам КХЛ.

Кроме «Авангарда», Лемтюгов выступал в КХЛ за череповецкую «Северсталь», казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», нижнекамский «Нефтехимик», подмосковный «Атлант», челябинский «Трактор», новосибирскую «Сибирь», московский «Спартак» и ханты-мансийскую «Югру». Последними клубами форварда были хорватский «Медвешчак» и южнокорейский «Анян Халла».

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