Лемтюгов подписал контракт с британским «Шеффилдом»

Лемтюгов выступал за «Авангард» в 2014 году и с 2015 по 2018 год. Его карьеру в омском клубе оборвала тяжелая травма, полученная в октябре 2017 года в матче с астанинским «Барысом». Тогда форвард попал в реанимацию с диагнозом «разрыв селезенки». После операции игрок некоторое время провел в состоянии медикаментозной комы. Спустя 20 дней жена хоккеиста Елена сообщила, что Лемтюгов переведен в обычную палату. В феврале 2018 года Лемтюгов получил соревновательный допуск к матчам КХЛ.