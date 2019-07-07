Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
29«Локомотив» вырвал Суперкубок у «Зенита»
17«Зенит» vs «Локомотив»: факты о Суперкубке. О многих вы могли не знать
15:32 (мск), источник: Vesti.kz

Чешский голкипер нашел новый клуб после ухода из «Барыса»

Чешский голкипер Доминик Граховина, недавно покинувший столичный «Барыс», нашел себе новый клуб.

Наверх

Как сообщает Isport.cz, 24-летний вратарь продолжит карьеру в швейцарском клубе «Амбри-Пиотта».

Читайте также
«Жду компенсацию». Чешский вратарь назвал причины ухода из «Барыса»

1 июля «Барыс» объявил о расторжении контракта с Граховиной, который пришел в клуб в мае 2018 года.

Сам игрок предположил, что причиной послужила его неудачная игра.

В прошлом сезоне чешский голкипер одержал семь побед в 22 матчах регулярного чемпионата КХЛ при коэффициенте надежности 2,61 и проценте отраженных бросков 91,4.

В плей-офф он выиграл один матч из четырех, за игру пропуская 3,5 шайбы и отражая 88,9 процента бросков.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанский киберспортсмен пробился в финал квалификации на чемпионат мира по Dota 2
«Рад, что прикончил его»: UFC устроил самое запоминающееся шоу
Встреча ЦСКА с фанатами: Ахметов кормил пловом, Гончаренко шутил
СМИ: «Спартак» предлагает €12 млн за сына Георге Хаджи
Товарищеский матч «Ростова» был прерван из-за удара молнии
«Ювентус» готовит предложение по игроку «МЮ» в размере €130 млн
Дзагоев пообещал лезгинку в самолете в случае чемпионства ЦСКА
Акинфеев исключил возможность возобновления карьеры в сборной РФ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь