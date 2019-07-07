Чешский голкипер нашел новый клуб после ухода из «Барыса»
Чешский голкипер Доминик Граховина, недавно покинувший столичный «Барыс», нашел себе новый клуб.
Чешский голкипер Доминик Граховина, недавно покинувший столичный «Барыс», нашел себе новый клуб.
Как сообщает Isport.cz, 24-летний вратарь продолжит карьеру в швейцарском клубе «Амбри-Пиотта».
1 июля «Барыс» объявил о расторжении контракта с Граховиной, который пришел в клуб в мае 2018 года.
Сам игрок предположил, что причиной послужила его неудачная игра.
В прошлом сезоне чешский голкипер одержал семь побед в 22 матчах регулярного чемпионата КХЛ при коэффициенте надежности 2,61 и проценте отраженных бросков 91,4.
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