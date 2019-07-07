Чешский голкипер нашел новый клуб после ухода из «Барыса»

Как сообщает Isport.cz, 24-летний вратарь продолжит карьеру в швейцарском клубе «Амбри-Пиотта».

1 июля «Барыс» объявил о расторжении контракта с Граховиной, который пришел в клуб в мае 2018 года.

Сам игрок предположил, что причиной послужила его неудачная игра.

В прошлом сезоне чешский голкипер одержал семь побед в 22 матчах регулярного чемпионата КХЛ при коэффициенте надежности 2,61 и проценте отраженных бросков 91,4.