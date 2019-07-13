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12:07 (мск), источник: БЕЛТА

Умер тренер и голкипер сборной Беларуси по хоккею Александр Шумидуб

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 56-м году жизни умер известный тренер и в прошлом голкипер сборной Беларуси по хоккею Александр Шумидуб, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

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Воспитанник столичной «Юности», первые шаги в профессиональном хоккее сделавший в минском «Динамо», признавался лучшим игроком Беларуси (1991), был призером юношеского чемпионата Европы (1982), выиграл весь комплект наград внутреннего первенства, в том числе золото в 1997-м, трижды становился бронзовым призером чемпионата ВЕХЛ. За национальную сборную Беларуси выступал с 1996 по 1998 год.

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После окончания карьеры хоккеиста Шумидуб работал тренером вратарей. В 2003 году руководил в двух матчах национальной сборной страны. В Гомеле основал первую в стране школу голкиперов. В одноименном клубе отвечал за вратарскую линию с 2005 года.

«Белорусская вратарская школа потеряла специалиста, который очень многое сделал для развития вида спорта. Александр Николаевич принадлежит к той когорте белорусских голкиперов, которые долгое время позволяли нам не беспокоиться за последние рубежи национальной сборной. В дальнейшем, завершив карьеру игрока, Шумидуб стал отличным тренером, продуктивно работая с новым поколением отечественных вратарей со всей страны», — отметил председатель ФХБ Геннадий Савилов.

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков высказал соболезнования близким и отметил, что Александр Шумидуб дал много ему во вратарской профессии, в личном развитии и становлении.

Федерация хоккея Беларуси также выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Николаевича. О месте и времени церемонии прощания будет сообщено дополнительно.

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