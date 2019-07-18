Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
12Гол разбитой головой: как Жиго спас «Спартак»
15Звезды спорта в старости. Дедушка Месси, бабушка Медведева и пожилой Макгрегор
11:26 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-форвард «Барыса» и сборной Казахстана сменил клуб

Бывший нападающий «Барыса» Константин Савенков подписал контракт с «Алматы». Об этом пишет «Шайба.kz».

Наверх

В прошлом сезоне 29-летний хоккеист выступал за кокшетауский «Арлан». В 48 матчах регулярного чемпионата Казахстана он набрал 33 (12+21) очка, в 11 играх плей-офф записал в актив четыре (1+3) очка.

Ранее воспитанник Усть-Каменогорска играл за «Барыс», «Рубин», «Сарыарку» и «Торпедо». Всего в КХЛ он провел пять игр и отметился результативной передачей.

Также Савенков выступал за сборную Казахстана на чемпионатах мира в Хельсинки, Будапеште и Кракове.

Ранее в «Алматы» перешел вратарь Дмитрий Мальгин, который с 2013 года играл в системе «Барыса». Также состав клуба пополнил защитник Артемий Лакиза, выступавший 12 лет в система «Барыса».

Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Даже "Канело" не смог нокаутировать его. Кто стал следующим соперником казахстанца Джукембаева
Неймар в «Барсе», Погба в «Реале» и другие трансферные сериалы
Ромашина и Колесниченко победили с произвольной программой на ЧМ
Семак рассказал о «Сочи», Кокорине и Луневе
Болельщики «Тоттенхэма» в ужасе от новой формы (фото)
Чемпион мира по футболу может продолжить карьеру в России
«Спартак» и ЦСКА предложили «Интеру» 10 млн за Пушкаша
Джокович, Надаль, Федерер и Хачанов попали в заявку на US Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь