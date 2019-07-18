Экс-форвард «Барыса» и сборной Казахстана сменил клуб
Бывший нападающий «Барыса» Константин Савенков подписал контракт с «Алматы». Об этом пишет «Шайба.kz».
Бывший нападающий «Барыса» Константин Савенков подписал контракт с «Алматы». Об этом пишет «Шайба.kz».
В прошлом сезоне 29-летний хоккеист выступал за кокшетауский «Арлан». В 48 матчах регулярного чемпионата Казахстана он набрал 33 (12+21) очка, в 11 играх
Ранее воспитанник
Также Савенков выступал за сборную Казахстана на чемпионатах мира в Хельсинки, Будапеште и Кракове.
Ранее в «Алматы» перешел вратарь Дмитрий Мальгин, который с 2013 года играл в системе «Барыса». Также состав клуба пополнил защитник Артемий Лакиза, выступавший 12 лет в система «Барыса».