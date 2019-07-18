Экс-форвард «Барыса» и сборной Казахстана сменил клуб

В прошлом сезоне 29-летний хоккеист выступал за кокшетауский «Арлан». В 48 матчах регулярного чемпионата Казахстана он набрал 33 (12+21) очка, в 11 играх плей-офф записал в актив четыре (1+3) очка.

Ранее воспитанник Усть-Каменогорска играл за «Барыс», «Рубин», «Сарыарку» и «Торпедо». Всего в КХЛ он провел пять игр и отметился результативной передачей.

Также Савенков выступал за сборную Казахстана на чемпионатах мира в Хельсинки, Будапеште и Кракове.