Виталий Коваль назначен тренером вратарей ХК «Динамо-Молодечно»

В «Динамо-Молодечно» Виталий Коваль вошел в тренерский штаб Дмитрия Кравченко, который будет готовить команду к сезону вместе с Игорем Кривошлыком, Александром Владыкиным и Иреком Хафизовым.

В прошлом сезоне специалист входил в тренерский штаб минского «Динамо» и национальной сборной Беларуси.