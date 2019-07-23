Виталий Коваль назначен тренером вратарей ХК «Динамо-Молодечно»
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный
В «Динамо-Молодечно» Виталий Коваль вошел в тренерский штаб Дмитрия Кравченко, который будет готовить команду к сезону вместе с Игорем Кривошлыком, Александром Владыкиным и Иреком Хафизовым.
В прошлом сезоне специалист входил в тренерский штаб минского «Динамо» и национальной сборной Беларуси.
За время карьеры игрока Виталий Коваль выступал за пермский «Молот-Прикамье», лиепайский «Металургс», гродненский «Неман», минское «Динамо», мытищинский «Атлант», нижегородское «Торпедо», уфимский «Салават Юлаев», нижнекамский «Нефтехимик» и шведский «Вестерос». В составе сборной Беларуси он провел 92 матча.