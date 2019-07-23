Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
13Два гола за три минуты: как «Локомотив» обыграл «Тамбов»
15Звезды спорта в старости. Дедушка Месси, бабушка Медведева и пожилой Макгрегор
23 июля, источник: Чемпионат.com

Яромир Ягр весит 121 килограмм и не ходит на фитнес-тесты

Тренер хоккейного клуба «Кладно» Давид Чермак поделился мнением о 47-летнем нападающем Яромире Ягре, который хочет продолжить играть за команду.

Наверх
Источник: AP 2019

«Недавно у нас были фитнес-тесты, которые Ягр не посещал. Но он присоединится к команде. Сейчас он весит 121 килограмм. Верю, что он присоединится к нам вовремя и сбросит вес во время товарищеских матчей», — приводит слова тренера Hokej.cz.

Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий
Каким был мир в год дебюта Ягра в НХЛ
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Девушка звезды мирового футбола восхитила соцсети
Как сейчас выглядят легендарные актёры 90-х!
Можно ли было спасти Максима Дадашева?
«Зенит» объявил о переходе голкипера из норвежского клуба
СМИ: «Краснодар» предложит более 10 млн за игрока «Сент-Этьенна»
Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал болельщика
Самый популярный юниор мира перешел из «Барселоны» в «ПСЖ»
Молодежной команде «Спартака» присудили техническое поражение
Стартовал второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь