Яромир Ягр весит 121 килограмм и не ходит на фитнес-тесты

«Недавно у нас были фитнес-тесты, которые Ягр не посещал. Но он присоединится к команде. Сейчас он весит 121 килограмм. Верю, что он присоединится к нам вовремя и сбросит вес во время товарищеских матчей», — приводит слова тренера Hokej.cz.