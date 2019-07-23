Казахстанский хоккеист с опытом игры в НХЛ нашел новый клуб

Условия контракта и другие детали не уточняются, но 34-летний хоккеист уже прибыл в расположение новой команды и провел первую тренировку.

Прошедший сезон Пушкарев провел в чемпионате Латвии, где набрал девять (3+6) очков в 14 матчах за «Курбадс». До этого он отыграл восемь лет за «Барыс», который покинул после 94 (40+54) баллов в 298 встречах КХЛ.

Также Пушкарев выступал в России за магнитогорский «Металлург», ЦСКА и «Авангард», в Северной Америке — в системе клуба «Лос-Анджелес Кингз», а начинал карьеру в родном «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

В НХЛ Пушкарев с 2006 по 2007 год провел 17 матчей и набрал (2+3) очка. Со сборной Казахстана он выступал на семи чемпионатах мира.