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23 июля, источник: Vesti.kz

Казахстанский хоккеист с опытом игры в НХЛ нашел новый клуб

Бывший нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Константин Пушкарев перешел в «Алматы», сообщает «Шайба.kz».

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Условия контракта и другие детали не уточняются, но 34-летний хоккеист уже прибыл в расположение новой команды и провел первую тренировку.

Прошедший сезон Пушкарев провел в чемпионате Латвии, где набрал девять (3+6) очков в 14 матчах за «Курбадс». До этого он отыграл восемь лет за «Барыс», который покинул после 94 (40+54) баллов в 298 встречах КХЛ.

Также Пушкарев выступал в России за магнитогорский «Металлург», ЦСКА и «Авангард», в Северной Америке — в системе клуба «Лос-Анджелес Кингз», а начинал карьеру в родном «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

В НХЛ Пушкарев с 2006 по 2007 год провел 17 матчей и набрал (2+3) очка. Со сборной Казахстана он выступал на семи чемпионатах мира.

Ранее «Алматы» подписал других игроков с опытом выступлений за «Барыс» и сборную Казахстана — это вратарь Дмитрий Мальгин, защитник Артемий Лакиза, нападающий Нурсултан Бельгибаев и Константин Савенков. В прошлом сезоне клуб стал седьмым в регулярном чемпионате Казахстана, а в первом раунде плей-офф проиграл кокшетаускому «Арлану».

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