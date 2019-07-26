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13:51 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» и «Немана» успешно стартовали в международном турнире в Гродно

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» и «Немана» успешно стартовали в международном турнире памяти Александра Дубко в Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом туре минская «Юность» сыграла с питерским «Динамо» и добилась победы в овертайме — 2:1. У российской команды голом отметился белорусский нападающий Артур Гаврус. Во втором матче дня хозяева добыли волевую победу над «Сахалином». Гродненский «Неман» уступал 0:2 и 2:3, однако в третьем периоде сумел дожать неуступчивого соперника. Победная шайба на счету Романа Малиновского — 4:3.

Сегодня минская «Юность» сыграет с «Сахалином», а питерское «Динамо» попытается взять верх над гродненским «Неманом».

В двух последних сезонах чемпионами турнира памяти Александра Дубко становились хоккеисты санкт-петербургского «Динамо».

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