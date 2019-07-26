Хоккеисты «Юности» и «Немана» успешно стартовали в международном турнире в Гродно
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» и «Немана» успешно стартовали в международном турнире памяти Александра Дубко в Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» и «Немана» успешно стартовали в международном турнире памяти Александра Дубко в Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом туре минская «Юность» сыграла с питерским «Динамо» и добилась победы в овертайме — 2:1. У российской команды голом отметился белорусский нападающий Артур Гаврус. Во втором матче дня хозяева добыли волевую победу над «Сахалином». Гродненский «Неман» уступал 0:2 и 2:3, однако в третьем периоде сумел дожать неуступчивого соперника. Победная шайба на счету Романа Малиновского — 4:3.
Сегодня минская «Юность» сыграет с «Сахалином», а питерское «Динамо» попытается взять верх над гродненским «Неманом».
В двух последних сезонах чемпионами турнира памяти Александра Дубко становились хоккеисты