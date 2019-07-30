Федерация хоккея не допустила «Металлург» к участию в Кубке Беларуси

Причиной является несоблюдение клубом регламентов соревнований, многолетняя нарастающая задолженность клуба перед ФХБ и игроками, которые были вынуждены обратиться в апелляционный комитет федерации.

Отмечается, что в условиях тотальных долгов и несоблюдения нормативных документов клуб проводил довольно активную селекцию перед стартом сезона, привлекая в свои ряды в том числе новых дорогостоящих хоккеистов с громкими именами из других клубов.