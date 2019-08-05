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11:48 (мск), источник: ТАСС

ФХР рассматривает возможность проведения матча Кубка Первого канала на футбольном стадионе

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) рассматривает вариант проведения одного из матчей Кубка Первого канала на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

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Источник: РИА "Новости"

На прошлогоднем Кубке Первого канала игра между сборными России и Финляндии (5:0) на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге установила рекорд посещаемости хоккейных матчей в СССР и России — 71 381 зритель. Предыдущее достижение принадлежало встрече чемпионата мира 1957 года между сборными СССР и Швеции (4:4), которую в Москве посетило 55 тыс. человек.

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Рекорд Европы по посещаемости хоккейных игр составляет 77 803 зрителя, он был установлен на матче чемпионата мира 2010 года между сборными Германии и США (2:1 в овертайме) на футбольном стадионе в Гельзенкирхене.

«Мы рассматриваем возможность проведения матча в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе. Я был потрясен, когда был на той игре, впервые был на таком празднике, когда пришла 71 тысяча людей. Считаю, что такой хоккейный праздник надо проводить — это сплочение болельщиков, матч удался, мы выиграли со счетом 5:0. Думаю, что мы будем готовить такой матч, в Санкт-Петербурге было прекрасно, от добра добра не ищут», — рассказал Третьяк.

«Кубок Первого канала традиционно проходит на “ЦСКА-Арене”. Думаю, что мы не будем менять», — добавил глава ФХР.

Кубок Первого канала проходит в рамках Еврохоккейтура, матчи турнира состоятся с 12 по 15 декабря.

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