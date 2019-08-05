ФХР рассматривает возможность проведения матча Кубка Первого канала на футбольном стадионе
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) рассматривает вариант проведения одного из матчей Кубка Первого канала на футбольном стадионе в
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) рассматривает вариант проведения одного из матчей Кубка Первого канала на футбольном стадионе в
На прошлогоднем Кубке Первого канала игра между сборными России и Финляндии (5:0) на «Газпром-Арене» в
Рекорд Европы по посещаемости хоккейных игр составляет 77 803 зрителя, он был установлен на матче чемпионата мира 2010 года между сборными Германии и США (2:1 в овертайме) на футбольном стадионе в Гельзенкирхене.
«Мы рассматриваем возможность проведения матча в
«Кубок Первого канала традиционно проходит на “ЦСКА-Арене”. Думаю, что мы не будем менять», — добавил глава ФХР.
Кубок Первого канала проходит в рамках Еврохоккейтура, матчи турнира состоятся с 12 по 15 декабря.