Датский хоккейный клуб собирает деньги, чтобы вернуть скандального русского форварда Кабанова

Источник: РИА "Новости"

Сезон-2018/19 Кабанов провел в немецком клубе «Крефельд», набрав 19 (3+16) очков в 49 матчах. 27-летний форвард в сезоне-2017/18 стал чемпионом Дании в составе «Ольборга».

В 42 матчах регулярного чемпионата он забросил 19 шайб и отдал 14 передач. В 17 матчах плей-офф Кабанов набрал 12 (4+8) очков.

У игрока есть опыт игры в КХЛ. В сезоне-2016/17 Кабанов провел пять матчей за «Нефтехимик», в сезоне-2015/16 — 9 матчей за «Салават Юлаев». До этого два года выступал в Швеции. В сезоне-2014/15 Кабанов в составе «Шеллефтео» провел 43 матча регулярного чемпионата, набрал 28 (11+18) очков. В 13 матчах плей-офф российский игрок набрал 6 (3+3) очков. На счету Кабанова 3 (1+2) очка в 9 матчах Лиги чемпионов.