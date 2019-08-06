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6 августа, источник: Sport24

Датский хоккейный клуб собирает деньги, чтобы вернуть скандального русского форварда Кабанова

Датский клуб «Ольборг» хочет вернуть нападающего Кирилла Кабанова, информирует пресс-служба. Российский форвард дал предварительное согласие на переход, но клубу необходимо найти деньги на его контракт. «Ольборг» уже начал сбор средств и рассчитывает в том числе и на помощь болельщиков.

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Источник: РИА "Новости"

Сезон-2018/19 Кабанов провел в немецком клубе «Крефельд», набрав 19 (3+16) очков в 49 матчах. 27-летний форвард в сезоне-2017/18 стал чемпионом Дании в составе «Ольборга».

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В 42 матчах регулярного чемпионата он забросил 19 шайб и отдал 14 передач. В 17 матчах плей-офф Кабанов набрал 12 (4+8) очков.

У игрока есть опыт игры в КХЛ. В сезоне-2016/17 Кабанов провел пять матчей за «Нефтехимик», в сезоне-2015/16 — 9 матчей за «Салават Юлаев». До этого два года выступал в Швеции. В сезоне-2014/15 Кабанов в составе «Шеллефтео» провел 43 матча регулярного чемпионата, набрал 28 (11+18) очков. В 13 матчах плей-офф российский игрок набрал 6 (3+3) очков. На счету Кабанова 3 (1+2) очка в 9 матчах Лиги чемпионов.

В ранние годы КХЛ Кабанов со скандалом покинул лигу, когда права на него перешли от «Спартака» к «Салавату Юлаеву». Большую роль в скандальности ситуации сыграл его отец.

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