Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
13Первая ракетка России: как она выглядит вне корта
20:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юниорская сборная России по буллитам уступила финнам в выставочном матче

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки до 17 лет) по буллитам проиграли сверстникам из команды Финляндии в товарищеском матче.

Наверх

Вторая из трех запланированных игр прошла в субботу в Виерумяки и завершилась победой финнов со счетом 3:2 (0:0; 0:1; 2:1; 0:0; 1:0). В основное время матча шайбы в составе сборной России забросили Илья Иванцов (29-я минута) и Данила Ганин (55-я).

В первой игре в пятницу российские хоккеисты победили в овертайме со счетом 4:3. Третий матч команды проведут в воскресенье.

Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Роскошная и требовательная подруга Пауло Дибалы (фото)
Тайсон признался, что использовал мочу своих детей для допинг-тестов
У Дзюбы гол плюс пас. «Зенит» победил «Динамо»
Россия выиграла у Канады в финале Кубка Глинки/Гретцки
Сборная колонии с Кокориным и Мамаевым обыграла клуб ПФЛ
«Краснодар» целый тайм играл вдесятером, но победил «Рубин»
«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»
Российские волейболисты победили кубинцев в матче отбора ОИ
Дубль Фамейе принес «Оренбургу» ничью в матче с «Тамбовом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь