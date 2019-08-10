Юниорская сборная России по буллитам уступила финнам в выставочном матче

Вторая из трех запланированных игр прошла в субботу в Виерумяки и завершилась победой финнов со счетом 3:2 (0:0; 0:1; 2:1; 0:0; 1:0). В основное время матча шайбы в составе сборной России забросили Илья Иванцов (29-я минута) и Данила Ганин (55-я).