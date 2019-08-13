Хоккеисты «Юности» представили игровую форму для матчей Лиги чемпионов

Действующие победители плей-офф и обладатели Кубка Президента 30 августа проведут первый матч в Минске против швейцарской «Лозанны», а 1 сентября примут чешский «Оцеларжи Тршинец». Далее «Юность» ждут выездные матчи: 6 сентября в Швейцарии, 8 сентября в Чехии. В завершение группового этапа пройдут игры с финским клубом «Пеликанс Лахти» 9 октября на выезде, а 15 октября — на своей площадке.

В розыгрыше хоккейной Лиги чемпионов сезона-2019/2020 примут участие 32 команды, которые разделены на восемь групп по четыре в каждой. Первый раунд турнира пройдет с 29 августа по 16 октября. В групповом этапе команды проведут шесть матчей: по одной игре дома и в гостях с каждым из представителей своей группы. Команды, занявшие первое и второе места в предварительном раунде, получат путевки в 1/8 финала плей-офф.