Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
13Первая ракетка России: как она выглядит вне корта
12Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
18:23 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» представили игровую форму для матчей Лиги чемпионов

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» представили игровую форму для матчей Лиги чемпионов, сообщили БЕЛТА в минском клубе.

Наверх

Комплект домашней формы выполнен в традиционных красных, белых и синих цветах команды.

Действующие победители плей-офф и обладатели Кубка Президента 30 августа проведут первый матч в Минске против швейцарской «Лозанны», а 1 сентября примут чешский «Оцеларжи Тршинец». Далее «Юность» ждут выездные матчи: 6 сентября в Швейцарии, 8 сентября в Чехии. В завершение группового этапа пройдут игры с финским клубом «Пеликанс Лахти» 9 октября на выезде, а 15 октября — на своей площадке.

В розыгрыше хоккейной Лиги чемпионов сезона-2019/2020 примут участие 32 команды, которые разделены на восемь групп по четыре в каждой. Первый раунд турнира пройдет с 29 августа по 16 октября. В групповом этапе команды проведут шесть матчей: по одной игре дома и в гостях с каждым из представителей своей группы. Команды, занявшие первое и второе места в предварительном раунде, получат путевки в 1/8 финала плей-офф.

Ранее минская «Юность» выступала в этом клубном турнире в сезоне-2016/2017 и сезоне-2018/2019.

Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на август 2019 года
Близнеца Леонида Слуцкого нашли в России
Трефилов объяснил, почему ушел из сборной России по гандболу
Чемпионка Европы из России дисквалифицирована за допинг
ЦСКА, не спи: Сейду Думбия стал свободным агентом
РПЛ: у «Спартака» самые яркие новички, в «Динамо» — самые серые
«Марсель» расторг контракт с игроком из-за передачи «Форт Боярд»
Вратарь: Овечкин бросил мне в голову — я потом кусать не мог
Между «Барсой» и «Реалом»: Неймар уйдет из «ПСЖ», но куда?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь