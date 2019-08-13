Хоккеисты «Юности» представили игровую форму для матчей Лиги чемпионов
13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» представили игровую форму для матчей Лиги чемпионов, сообщили БЕЛТА в минском клубе.
13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» представили игровую форму для матчей Лиги чемпионов, сообщили БЕЛТА в минском клубе.
Комплект домашней формы выполнен в традиционных красных, белых и синих цветах команды.
Действующие победители
В розыгрыше хоккейной Лиги чемпионов сезона-2019/2020 примут участие 32 команды, которые разделены на восемь групп по четыре в каждой. Первый раунд турнира пройдет с 29 августа по 16 октября. В групповом этапе команды проведут шесть матчей: по одной игре дома и в гостях с каждым из представителей своей группы. Команды, занявшие первое и второе места в предварительном раунде, получат путевки в 1/8 финала
Ранее минская «Юность» выступала в этом клубном турнире в сезоне-2016/2017 и сезоне-2018/2019.