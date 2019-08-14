14-летний хоккеист пересекал пути в наушниках и попал под поезд

ЧП произошло утром в среду, 14 августа, в Молодечно Минской области. По словам тренера команды Александра Грековича, 14-летний спортсмен пересекал железнодорожные пути на велосипеде и в наушниках, не увидел приближающегося поезда и попал под состав.

«Непонятно, как все это произошло — там место такое, что в две стороны все просматривается, люди махали, кричали», — рассказал Грекович. Он также описал Мицкевича как хорошего, физически крепкого парня, хорошо игравшего в защите.