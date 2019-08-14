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16:22 (мск), источник: Lenta.Ru

14-летний хоккеист пересекал пути в наушниках и попал под поезд

Хоккеист белорусской детско-юношеской спортивной школы «Молодечно-2018» Андрей Мицкевич погиб под колесами поезда. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Белоруссии.

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ЧП произошло утром в среду, 14 августа, в Молодечно Минской области. По словам тренера команды Александра Грековича, 14-летний спортсмен пересекал железнодорожные пути на велосипеде и в наушниках, не увидел приближающегося поезда и попал под состав.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Непонятно, как все это произошло — там место такое, что в две стороны все просматривается, люди махали, кричали», — рассказал Грекович. Он также описал Мицкевича как хорошего, физически крепкого парня, хорошо игравшего в защите.

6 августа сообщалось о смерти баскетболистки юношеской сборной Белоруссии Яны Зуборенко. Спортсменку похоронили в Могилеве.

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