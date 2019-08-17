Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили соперникам из Молодечно и не вышли в финал Кубка

Источник: РИА "Новости"

С первых минут матча в Орше молодечненцы постарались внимательно сыграть в зоне «зубров» и смогли дважды поразить ворота Юнаса Энрота — 2:0. Отличись Вячеслав Лисичкин и Александр Зубрицкий.

После перерыва подопечные Крэйга Вудкрофта агрессивнее действовали у ворот соперника, но голкипер команды экстралиги Алексей Иванов сумел отвести угрозы от своих ворот. На 37-й минуте встречи после удаления Александра Матерухина у «зубров», молодечненцы реализовали большинство. Автором шайбы стал Павел Боярчук — 3:0.

В третьем периоде Кирилл Готовец одну шайбу отыграл. Под занавес третьего периода защитники команды из Молодечно допустили ошибку, а нападающий Александр Павлович вышел один на один с вратарем и сократил отставание до минимума — 2:3. Минское «Динамо» заменило вратаря на шестого полевого игрока, но за девять секунд до финальной сирены шайбу в пустые ворота «зубров» отправил Вячеслав Лисичкин.