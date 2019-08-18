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19:24 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» победили в финале Кубка Салея

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» победили в финале Кубка Салея соперников из «Динамо-Молодечно» со счетом 3:2 и в шестой раз выиграли почетный трофей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Решающий матч Кубка Беларуси в Орше получился насыщенным на события. В первом периоде обе команды забросили на двоих четыре шайбы. Вначале «Юность» после точных бросков Сергея Дрозда и Евгения Ногачева повела — 2:0, а на 8 и 10 минутах нападающие молодечненцев Вячеслав Лисичкин и Дмитрий Амброжейчик восстановили равновесие в счете — 2:2.

Подопечные Михаила Захарова продолжали действовать более эффективно и во втором периоде цели достиг точный бросок Максима Мальцева — 3:2.

Бронзовым призером турнира стал гродненский «Неман», который в матче за третье место обыграл представителя КХЛ минское «Динамо» — 3:2 (в овертайме).

Минская Юность в шестой раз в истории победила в Кубке Беларуси.

Розыгрыш почетного трофея проводится с сезона-2002/2003. С 2013 года Кубок носит имя известного белорусского хоккеиста Руслана Салея, который в 2011 году погиб в авиакатастрофе вместе с товарищами по ярославскому «Локомотиву».

В прошлом сезоне хоккеисты «Немана» в третий раз стали обладателями Кубка, победив в финальном поединке молодечненское «Динамо» со счетом 4:2.

Пять трофеев в активе «Гомеля» и «Юности», по 2 — у минских «Динамо» и «Керамина», 1 — у жлобинского «Металлурга».

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