Определился победитель Кубка Казахстана-2019 по хоккею

Игра проходила сегодня, 24 августа, на «Халык Арене» и завершилась со счетом 3:2. У «Алтай-Торпедо» на третьей минуте забил Александр Архипов, на десятой — Александр Меньшиков, а на 57-й — Максим Худяков. У «Кулагера» на десятой минуте большинство реализовал Денис Стасюк, а на 51-й отличился Дмитрий Исмагилов.

Таким образом, «Алтай-Торпедо» во второй раз подряд выиграл Кубок РК. До этого два сезона кряду трофей завоевывал «Кулагер».