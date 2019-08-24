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24 августа, источник: Vesti.kz

Определился победитель Кубка Казахстана-2019 по хоккею

Усть-каменогорский «Алтай-Торпедо» победил петропавловский «Кулагер» в финале Кубка Казахстана по хоккею в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 24 августа, на «Халык Арене» и завершилась со счетом 3:2. У «Алтай-Торпедо» на третьей минуте забил Александр Архипов, на десятой — Александр Меньшиков, а на 57-й — Максим Худяков. У «Кулагера» на десятой минуте большинство реализовал Денис Стасюк, а на 51-й отличился Дмитрий Исмагилов.

Таким образом, «Алтай-Торпедо» во второй раз подряд выиграл Кубок РК. До этого два сезона кряду трофей завоевывал «Кулагер».

Также сегодня прошел матч за бронзовые медали, в котором атырауский «Бейбарыс» со счетом 3:0 обыграл «Алматы». У победителей на седьмой минуте в большинстве забил Альберт Вишняков, а на 45-й отличились Константин Савенков и Александр Дзедаев.

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