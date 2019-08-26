«Юность» обыграла «Неман» в первом матче 28-го чемпионата Беларуси по хоккею

Стартовый поединок, состоявшийся на льду столичной «Чижовка-Арены», получился очень напряженным и на протяжении долгого времени никто не мог открыть счет. Только за 6 минут до финальной сирены форвард хозяев Максим Парфеевец реализовал численное большинство, а за 5 секунд до окончания встречи ее итог подвел Станислав Лопачук — 2:0 в пользу подопечных Михаила Захарова.
В дивизионе А белорусской эксталиги выступают 8 клубов: «Юность», «Неман», «Шахтер» (Солигорск), «Динамо» (Молодечно), «Гомель», «Металлург» (Жлобин), «Лида», «Могилев».
На первом этапе, который завершится 28 ноября, команды проведут 4-круговой турнир (по два матча дома и в гостях).
Минская «Юность» 8 раз становилась чемпионом Беларуси, у «Немана» на один титул меньше. Кроме них золото национального первенства завоевывали минские клубы «Тивали» (4 раза), «Керамин (2) и «Динамо» (1), новополоцкий «Полимир» (2), «Гомель» (1), жлобинский «Металлург» (1) и солигорский «Шахтер» (1).