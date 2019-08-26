Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
20Артем Дзюба. Путь воина
11«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ
09:28 (мск), источник: БЕЛТА

«Юность» обыграла «Неман» в первом матче 28-го чемпионата Беларуси по хоккею

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионы Беларуси хоккеисты минской «Юности» победили серебряного призера гродненский «Неман» со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в матче открытия 28-го национального первенства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Стартовый поединок, состоявшийся на льду столичной «Чижовка-Арены», получился очень напряженным и на протяжении долгого времени никто не мог открыть счет. Только за 6 минут до финальной сирены форвард хозяев Максим Парфеевец реализовал численное большинство, а за 5 секунд до окончания встречи ее итог подвел Станислав Лопачук — 2:0 в пользу подопечных Михаила Захарова.

В дивизионе А белорусской эксталиги выступают 8 клубов: «Юность», «Неман», «Шахтер» (Солигорск), «Динамо» (Молодечно), «Гомель», «Металлург» (Жлобин), «Лида», «Могилев».

На первом этапе, который завершится 28 ноября, команды проведут 4-круговой турнир (по два матча дома и в гостях).

Минская «Юность» 8 раз становилась чемпионом Беларуси, у «Немана» на один титул меньше. Кроме них золото национального первенства завоевывали минские клубы «Тивали» (4 раза), «Керамин (2) и «Динамо» (1), новополоцкий «Полимир» (2), «Гомель» (1), жлобинский «Металлург» (1) и солигорский «Шахтер» (1).

Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Надежда Бабкина стала выглядеть моложе супруга
Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября
В чемпионате России по футболу установилось пятивластие
Чемпионат КХЛ скоро стартует: от каких команд ждать прорыв?
СМИ: «Зенит» заинтересован в приобретении футболиста «Ренна»
«Фиорентина» уговаривает Симеоне перейти в московское «Динамо»
Блаттер рассказал о конфликте с Флорентино Пересом из-за Роналду
Mirror: ФИФА планирует заменить боковых арбитров на роботов
Воспитанник киевского «Динамо» мечтает сыграть за сборную России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь