«Юность» обыграла «Неман» в первом матче 28-го чемпионата Беларуси по хоккею

Стартовый поединок, состоявшийся на льду столичной «Чижовка-Арены», получился очень напряженным и на протяжении долгого времени никто не мог открыть счет. Только за 6 минут до финальной сирены форвард хозяев Максим Парфеевец реализовал численное большинство, а за 5 секунд до окончания встречи ее итог подвел Станислав Лопачук — 2:0 в пользу подопечных Михаила Захарова.