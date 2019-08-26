47-летний Ягр сбросил 7 килограммов за месяц. Великий чех всех напугал, но не стал уходить на пенсию
32-й сезон в карьере не за горами.
32-й сезон в карьере не за горами.
В конце июля могло показаться, что бесконечная история под названием «Карьера Яромира Ягра»
«Я вешу 121 килограмм, что на 15 больше, чем когда я играл во “Флориде”. Вы
Да, последняя фраза оставляла фанатам Ярдо надежду, но
Официального заявления по поводу продолжения карьеры Ягр не сделал, но, кажется, для себя он все решил. Нападающий и владелец «Кладно» презентует на своей странице новую форму команды. Участвует в награждении победителей молодежных турниров. А
Логичен вопрос: чем может помочь хоккеист, давно достигший стандартного для этой профессии пенсионного возраста, команде лучшей чешской лиги? Чтобы ответить на него, достаточно вспомнить, как «Кладно» оформлял путевку в Экстралигу. 19 апреля этого года команда на выезде играла с «Мотором», встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей, а победа обеспечила им повышение в классе. Ярдо в тот вечер оформил покер к 40-й минуте. Просто фантастика!
За неделю до этого перформанса Ягр сотворил вот такое в игре «Хомутовом».
Месяц назад, отвечая на вопрос о продолжении карьеры, Ягр ответил так:
Я от себя ничего не жду. Делаю то, что нужно. Я даже рад, что чувствую себя не лучшим образом после первой тренировки. Было бы хуже, если бы все было хорошо. Я начал бы считать себя Суперменом.
Великий Яромир, конечно, поскромничал. Если в современном хоккее и есть человек, достойный звания Супермена, то он живет в небольшом чешском городке в 25 километрах от Праги.
Артём Гаев