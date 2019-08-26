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18:10 (мск), источник: Sport24

47-летний Ягр сбросил 7 килограммов за месяц. Великий чех всех напугал, но не стал уходить на пенсию

32-й сезон в карьере не за горами.

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В конце июля могло показаться, что бесконечная история под названием «Карьера Яромира Ягра» теперь-то уж точно подходит к концу. Величайший игрок в истории чешского хоккея принял участие в очередной тренировке родного «Кладно», но после нее признался, что не занимался собой три месяца и весит 121 кг.

«Я вешу 121 килограмм, что на 15 больше, чем когда я играл во “Флориде”. Вы когда-нибудь пытались надеть жилет-утяжелитель? В нем даже идти трудно. Но я верю, что сброшу лишние килограммы. Если мне это удастся, все будет так, как будто я тренировался с жилетом. Мой оптимальный вес — от 105 до 107. Я надеюсь достичь этого результата к началу сезона».

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Да, последняя фраза оставляла фанатам Ярдо надежду, но как-то не верилось, что 47-летний и полностью растренированный хоккеист сможет привести себя в форму за довольно короткий срок. Сегодня Яромир выложил в свой инстаграм фото, на котором написал, что сейчас весит 114 кг, то есть за последний месяц ему удалось сбросить сразу 7 кг. Под фото игрок написал: «Это возможно».

Источник: instagram.com/jj68jaromirjagr/

Официального заявления по поводу продолжения карьеры Ягр не сделал, но, кажется, для себя он все решил. Нападающий и владелец «Кладно» презентует на своей странице новую форму команды. Участвует в награждении победителей молодежных турниров. А где-то между этим неистово пашет, чтобы сыграть 32-й сезон в своей карьере.

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Логичен вопрос: чем может помочь хоккеист, давно достигший стандартного для этой профессии пенсионного возраста, команде лучшей чешской лиги? Чтобы ответить на него, достаточно вспомнить, как «Кладно» оформлял путевку в Экстралигу. 19 апреля этого года команда на выезде играла с «Мотором», встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей, а победа обеспечила им повышение в классе. Ярдо в тот вечер оформил покер к 40-й минуте. Просто фантастика!

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За неделю до этого перформанса Ягр сотворил вот такое в игре «Хомутовом». Когда-то похожими проходами Яромир приносил счастье болельщикам омского «Авангарда».

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Месяц назад, отвечая на вопрос о продолжении карьеры, Ягр ответил так:

Я от себя ничего не жду. Делаю то, что нужно. Я даже рад, что чувствую себя не лучшим образом после первой тренировки. Было бы хуже, если бы все было хорошо. Я начал бы считать себя Суперменом.

Великий Яромир, конечно, поскромничал. Если в современном хоккее и есть человек, достойный звания Супермена, то он живет в небольшом чешском городке в 25 километрах от Праги.

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Артём Гаев

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