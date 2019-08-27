Хоккеисты «Юности» одержали вторую победу, «Неман» снова проиграл в чемпионате Беларуси

Источник: РИА "Новости"

Во втором домашнем поединке команда Михаила Захарова уверенно переиграла аутсайдера прошлого чемпионата «Лиду» с разгромным счетом 8:0 (1:0, 2:0, 5:0). Уже на 42-й секунде матча шайбу после передачи Никиты Мицкевича забросил Дмитрий Колготин. Во втором периоде хозяева отличились дважды, а в заключительной трети еще 5 раз поразили ворота лидчан. В матче открытия нынешнего первенства минчане переиграли вице-чемпионов страны хоккеистов гродненского «Немана» (2:0).

Сегодня серебряные призеры снова потерпели поражение. Играя в гостях против «Могилева», хоккеисты «Немана» вышли вперед в середине второго периода, но в третьей двадцатиминутке хозяева сумели переломить ход игры и в итоге победили одного из главных фаворитов со счетом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).

В дивизионе А белорусской экстралиги выступают 8 клубов: «Юность», «Неман», «Шахтер» (Солигорск), «Динамо» (Молодечно), «Гомель», «Металлург» (Жлобин), «Лида», «Могилев».

На первом этапе, который завершится 28 ноября, команды проведут 4-круговой турнир (по два матча дома и в гостях).