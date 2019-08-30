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13:15 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минской «Юности» сыграют с «Лозанной» на старте Лиги чемпионов

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион Беларуси минская «Юность» сегодня стартует в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Подопечные Михаила Захарова в первом туре предварительной группы D примут на льду «Чижовка-Арены» швейцарскую «Лозанну» (начало в 19:00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»).

В прошлом сезоне сегодняшние соперники «Юности» заняли в чемпионате своей страны третье место. Костяк команды составляют игроки сборной Швейцарии и легионеры, имеющие опыт выступлений в НХЛ. Главным тренером «Лозанны» является финский специалист Вилле Пелтонен, который в качестве игрока выступал за минское «Динамо».

Минская «Юность» в третий раз принимает участие в Лиге чемпионов. Перед стартом в ЛЧ минчане выиграли Кубок Салея и одержали победы в чемпионате Беларуси над гродненским «Неманом» (2:0) и «Лидой» (8:0).

После встречи с «Лозанной» белорусский чемпион 1 сентября примет в Минске чешский «Оцеларжи» (Тршинец), который сегодня в финском Лахти сыграет с местным клубом «Пеликанс» с белорусским защитником Павлом Воробьем в составе.

В хоккейной Лиге чемпионов 2019/2020 принимают участие 32 клуба, которые разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. Первый раунд завершится в октябре, после чего в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. Решающий поединок ЛЧ состоится в феврале 2020 года.

В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стала шведская «Фрелунда», для которой это третий трофей. Кроме нее триумфатором ЛЧ становился еще один шведский клуб — «Лулео», а также финский «Ювяскюля».

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