Хоккеисты «Юности» в овертайме вырвали победу у «Лозанны» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов

Подопечные Михаила Захарова в первом туре предварительной группы D на льду «Чижовка-Арены» в овертайме одолели швейцарскую «Лозанну» — 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 1:0).

Судьба поединка решалась в дополнительной пятиминутке. На третьей минуте овертайма решающую шайбу в ворота гостей забросил опытный защитник минчан Андрей Антонов.

После встречи с «Лозанной» белорусский чемпион 1 сентября примет в Минске чешский «Оцеларжи» (Тршинец), который сегодня в финском Лахти проиграл местному клубу «Пеликанс» с белорусским защитником Павлом Воробьем в составе со счетом 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

В Лиге чемпионов 2019/2020 принимают участие 32 клуба, которые разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. Первый раунд завершится в октябре, после чего в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. Решающий поединок ЛЧ состоится в феврале 2020 года.