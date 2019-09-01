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1 сентября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» одержали вторую победу в Лиге чемпионов

1 cентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» добилась второй домашней победы на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Cегодня подопечные Михаила Захарова во втором туре предварительной группы D принимали на льду «Чижовка-Арены» чешский «Оцеларжи» (Тршинец) и выиграли со счетом 2:0 (0:0. 1:0, 1:0). Встреча проходила с преимуществом чемпионов Беларуси и большим количеством удалений у чехов. Счет на 24-й минуте игры открыл Никита Мицкевич, а в самом начале заключительного периода Андрей Геращенко установил окончательный результат. На старте группового этапа чемпионской Лиги «Юность» одолела в овертайме гостей из швейцарской «Лозанны» — 3:2.

В 3-м туре групповой стадии «Юность», набравшая пять очков, 6 сентября сыграет в гостях с «Лозанной». Сегодня швейцарская команда сыграет в финском Лахти с местным клубом «Пеликанс, который в первой игре был сильнее «Оцеларжи» — 1:0.

В хоккейной Лиге чемпионов 2019/2020 принимают участие 32 клуба, которые разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Групповой раунд завершится в октябре, после чего по две лучшие команды из каждого квартета продолжат борьбу в плей-офф. Решающий поединок ЛЧ состоится в феврале 2020 года.

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