Хоккеисты «Юности» одержали вторую победу в Лиге чемпионов

Cегодня подопечные Михаила Захарова во втором туре предварительной группы D принимали на льду «Чижовка-Арены» чешский «Оцеларжи» (Тршинец) и выиграли со счетом 2:0 (0:0. 1:0, 1:0). Встреча проходила с преимуществом чемпионов Беларуси и большим количеством удалений у чехов. Счет на 24-й минуте игры открыл Никита Мицкевич, а в самом начале заключительного периода Андрей Геращенко установил окончательный результат. На старте группового этапа чемпионской Лиги «Юность» одолела в овертайме гостей из швейцарской «Лозанны» — 3:2.

В 3-м туре групповой стадии «Юность», набравшая пять очков, 6 сентября сыграет в гостях с «Лозанной». Сегодня швейцарская команда сыграет в финском Лахти с местным клубом «Пеликанс, который в первой игре был сильнее «Оцеларжи» — 1:0.