В чемпионат Казахстана по хоккею может вступить российский клуб

Команда с одноименным названием была создана в этом году и пока выступает в первенстве ВХЛ. Основные причины возможного перехода в другую лигу — логистика и более высокий уровень турнира.

Напомним, в 2013 году прокопьевский «Шахтер» изъявил желание выступать в чемпионате Казахстана. Однако затем клуб из Кемеровский области отказался от своих планов из-за невозможности выполнить все требования регламента. В этом году в чемпионате Казахстана появился первый иностранный участник — фарм-клуб ташкентского «Хумо» из Узбекистана.