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15:10 (мск), источник: Vesti.kz

В чемпионат Казахстана по хоккею может вступить российский клуб

В следующем сезоне в чемпионате Казахстана по хоккею может появиться клуб из российского города Оренбург, передает Шайба.kz.

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Команда с одноименным названием была создана в этом году и пока выступает в первенстве ВХЛ. Основные причины возможного перехода в другую лигу — логистика и более высокий уровень турнира.

Напомним, в 2013 году прокопьевский «Шахтер» изъявил желание выступать в чемпионате Казахстана. Однако затем клуб из Кемеровский области отказался от своих планов из-за невозможности выполнить все требования регламента. В этом году в чемпионате Казахстана появился первый иностранный участник — фарм-клуб ташкентского «Хумо» из Узбекистана.

С 1919 по 1925 годы Оренбург был столицей Казахстана. Город находится в 270 километрах от Актобе. Население — 550 тысяч человек.

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