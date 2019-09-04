В чемпионат Казахстана по хоккею может вступить российский клуб
В следующем сезоне в чемпионате Казахстана по хоккею может появиться клуб из российского города Оренбург, передает Шайба.kz.
В следующем сезоне в чемпионате Казахстана по хоккею может появиться клуб из российского города Оренбург, передает Шайба.kz.
Команда с одноименным названием была создана в этом году и пока выступает в первенстве ВХЛ. Основные причины возможного перехода в другую лигу — логистика и более высокий уровень турнира.
Напомним, в 2013 году прокопьевский «Шахтер» изъявил желание выступать в чемпионате Казахстана. Однако затем клуб из Кемеровский области отказался от своих планов
С 1919 по 1925 годы Оренбург был столицей Казахстана. Город находится в 270 километрах от Актобе. Население — 550 тысяч человек.