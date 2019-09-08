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22:04 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минской «Юности» второй раз проиграли в гостевом матче ЛЧ

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» крупно уступили на выезде чешскому клубу «Оцеларжи» со счетом 2:7 (0:3, 2:2, 0:2) в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Неприятности для чемпионов Беларуси начались практически сразу после стартового вбрасывания. Хоккеисты чешской команды воспользовались удалением в стане конкурентов и повели в счете уже на второй минуте. Минчане попыталась выровнять ситуацию, но после молниеносных контратак игроков «Оцеларжи» шайба еще дважды побывала в воротах Яна Шелепнева. Во второй трети матча его заменил Игорь Брикун, но и он пропустил две шайбы подряд. Ближе ко второму перерыву Максим Мальцев и Максим Парфеевец сократили отставание, реализовав большинство, но больше «Юность» успеха не добилась. А хозяева в концовке третьего периода порадовали своих болельщиков еще двумя голами.

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Это второе подряд выездное поражение подопечных Михаила Захарова — до этого они уступили швейцарской «Лозанне» 2:3. В стартовой встрече группового этапа минчане обыграли швейцарцев на своей площадке с таким же результатом, но в овертайме. Кроме того, также дома они победили чешскую дружину — 2:0.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Юность» проведет 9 октября в финском Лахти против хоккеистов местного клуба «Пеликанс».

Турнирное положение в группе D после четырех игровых дней: «Лозанна» — 8 очков, «Оцеларжи» — 6. «Юность» — 5, «Пеликанс» — 5.

В хоккейной Лиге чемпионов 2019/2020 принимают участие 32 клуба, которые разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Групповой раунд завершится в октябре, после чего по две лучшие команды из каждого квартета продолжат борьбу в плей-офф. Решающий поединок ЛЧ состоится в феврале 2020 года.

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