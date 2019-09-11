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19:42 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский нападающий Кирилл Маркевич перешел в минскую «Юность»

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий Кирилл Маркевич стал игроком минского хоккейного клуба «Юность», сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

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Кирилл Маркевич является воспитанником «Юности», два последних сезона нападающий провел во втором дивизионе чемпионата Швеции. За команду «Тролльхеттан» форвард в общей сложности сыграл 63 матча, в которых набрал 52 очка.

Хоккеист будет играть за «Юность» под 17-м номером.

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