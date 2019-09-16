Победитель МЧМ-2011 Двуреченский продолжит карьеру в Беларуси

С сезона-2009/10 Никита выступал в Континентальной хоккейной лиге. Он защищал цвета московского «Динамо», «Витязя», «Сибири», «Торпедо», «Нефтехимика», «Югры». Всего в КХЛ отыграл в 265 матчах и набрал 50 (32+18) очков при показателе полезности «-45». Предыдущий сезон провёл в словацком клубе «Дукла».