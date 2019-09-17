Хоккеисты «Юности» одержали первую победу под руководством Александра Макрицкого, одолев в гостях «Динамо-Молодечно»

Источник: РИА "Новости"

Поединок в Молодечно с самого начала проходил под диктовку гостей, которые открыли счет в середине первого периода, удачно реализовав выход к воротам Алексея Иванова. Шайбой удачно распорядился Максим Мальцев.

В начале второго периода Денис Цыганов удвоил преимущество подопечных Александра Макрицкого в счете, использовав численное большинство своей команды. Молодчененцы, как всегда хорошо играющие перед домашней публикой, сдаваться не собирались и благодаря усилиям Кучкина и Зубрицкого сравняли счет. Отличились Станислав Кучкин и Александр Зубрицкий. Голевой фейерверк продолжился через две минуты. Максим Парфеевец, оставив не у дел нескольких оппонентов, поразил ворота соперников.

В третьем периоде минчане еще дважды огорчили хозяев площадки. Сначала Станислав Лопачук был точен на пятачке, а затем Максим Мальцев установил окончательный счет.

Из других матчей игрового дня экстралиги отметим выездную победу «Гомеля» над гродненским «Неманом». Команды сыграли строго от обороны, не стремились рисковать. В итоге для выяснения сильнейшего пришлось прибегнуть к буллитам. В лотерее больше повезло гомельчанам. Счет матча — 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, бул. 0:1).

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