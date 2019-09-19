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19 сентября, источник: БЕЛТА

«Юность» второй раз подряд проиграла «Шахтеру» в чемпионате Беларуси по хоккею

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная «Юность» второй матч подряд не смогла выиграть у принципиальных соперников из солигорского «Шахтера» в экстралиге. Если домашний матч подопечные Александра Макрицкого уступили по буллитам, то в гостях развязка наступила в овертайме — 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Пропустив уже на второй минуте матча после атаки Максима Парфеевца, «горняки» не сдались и сделали все чтобы выровнять ситуацию. Впрочем, до конца первой трети матча счет на табло в пользу «Юности» не изменился.

Однако во втором периоде «Шахтеру» все же удалось дважды огорчить вратаря минчан, вынужденного капитулировать после голов Андрея Феклистова и Игоря Карабанова. Но «Юность» продемонстрировала умение держать удар, и в концовке второй двадцатиминутки счет стал равным. Отличился Андрей Антонов. В дальнейшем обе команды не смогли огорчить друг друга, и матч перешел в овертайм.

Когда уже казалось, что буллитов не избежать, за полторы минуты до финальной сирены команде из города калийщиков удалась отличная атака, и Андрей Феклистов принес своей дружине викторию — 3:2.

В остальных матчах тура гродненский «Неман» уверенно разобрался со жлобинским «Металлургом» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). «Лида», отлично сыграв в большинстве, разгромила «Гомель» со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) и ушла с последнего места в экстралиге А. «Динамо-Молодечно» на домашней арене в шикарном по результативности матче обыграло «Могилев» — 6:4 (3:1, 3:1, 0:2).

В турнирной таблице экстралиги А с 19-ю набранными очками главенствует «Шахтер», который на один балл опережает «Неман» и молодечненское «Динамо», у которых по 18 пунктов. У идущего на 4-й позиции «Могилева» 12 очков. Далее расположились «Юность» — 11 пунктов, «Гомель» — 9, «Лида» — 7, «Металлург-Жлобин» — 5.

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