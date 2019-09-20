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20 сентября, источник: Чемпионат.com

47-летний Ягр отметился голом в матче чемпионата Чехии

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр отметился голом в матче чешской Экстралиги с «Энерги» (4:7). В третьем периоде 47-летнему форварду удался точный кистевой бросок. В этой встрече ветеран провёл на льду более 22 минут.

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Источник: AP 2019

Посмотреть видео гола можно по ссылке.

Ранее тренер чешского хоккейного клуба «Кладно», за который выступает Ягр и является его владельцем, говорил, что форвард отказался от участия в фитнес-тестах.

Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».

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