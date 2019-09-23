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01:03 (мск), источник: БЕЛТА

В центральном матче чемпионата Беларуси «Динамо-Молодечно» обыграло в овертайме солигорский «Шахтер»

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральном матче экстралиги А чемпионата Беларуси «Динамо-Молодечно» обыграло в овертайме солигорский «Шахтер». Поражение помешало «горнякам» вернуться на первое место в турнирной таблице, которое занимает «Неман», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Игра двух команд из лидирующей группы получилась весьма интригующей. Обе команды много атаковали, но в большинстве эпизодов на высоте были голкиперы «Шахтера» и «Динамо». Счет на 25 минуте игры открыл защитник молодечненцев Илья Летов, когда-то, к слову, защищавший цвета «горняков».

Затем пришло время радоваться болельщикам команды из города калийщиков. Это Владислав Бойко, дважды сыграв на кураже, поставил в тупик Алексея Иванова. Однако молодечненцы не сдались и повели осаду ворот Юрия Петрова. На 45 минуте Илья Летов оформил голевой дубль.

Бескомпромиссная борьба продолжилась и перетекла в овертайм. Дополнительное время лучше удалось хоккеистам из «Динамо», игрок которых Александр Зубрицкий установил окончательный счет — 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0 ОТ).

В других матчах второго дня тура жлобинский «Металлург» признал силу «Гомеля» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1), «Юность» в гостях благодаря шайбе Егора Гайнетинова сломила сопротивление отлично игравшего в своих стенах «Могилева» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

В турнирной таблице экстралиги А после 10 матчей лидирует «Неман» — 7 побед/21 очко. Далее следуют «Динамо-Молодечно» и солигорский «Шахтер» — 7/20. «Юность», сыгравшая 7 матчей, записала на свой счет 14 пунктов и по-прежнему является лидером по потерянным очкам. Далее следуют «Гомель», «Могилев», «Лида» и «Металлург-Жлобин».

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