Нападающий Александр Матерухин продолжит карьеру в ХК «Донбасс»

37-летний нападающий, трехкратный чемпион Беларуси и двукратный обладатель Кубка Беларуси, выступал за украинский клуб с 2011 по 2013 год, выиграв в его составе чемпионат Украины и Континентальный кубок. Когда «Донбасс» выступал в КХЛ, Матерухин провел в его составе семь матчей без набранных очков. В текущем чемпионате Украины команда, поводящая домашние матчи в Дружковке, идет на втором месте, отставая после двух туров на 2 очка от «Кременчуга».