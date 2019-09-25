«Динамо-Молодечно», победив «Неман», возглавляет турнирную таблицу экстралиги А

«Зубры» с самого начала дали понять о серьезности своих намерений, открыв счет на второй минуте поединка. Отличился Егор Воронов.

«Неман» попытался перехватить инициативу, однако на пятой минуте получил еще одну шайбу в свои ворота. Хозяева мастерски использовали большинство, благодаря голу Владислава Соколовского. Менее чем за 8 минут до конца первой трети поединка Никита Ремезов вернул интригу в игру.

Однако сравнять счет команде из Гродно было не суждено. «Неман» пропустил еще четырежды, при этом сумев огорчить молодечненцев лишь дважды. После этой виктории зубры возглавили турнирную таблицу.

Впрочем, по потерянным очкам по-прежнему впереди «Юность», которая с трудом обыграла жлобинский «Металлург» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). «Могилев» большую часть встречи с гомельчанами вел в счете, однако удержать преимущество не сумел. «Рыси» ударно провели третий период и записали на свой счет победу со счетом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0). «Шахтер» не испытал трудностей с «Лидой» — 6:1 (3:1, 1:0, 2:0).